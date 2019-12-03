Под Киевом произошло смертельное ДТП с велосипедистом: видео 18+

Под Киевом, возле аэропорта "Борисполь", 3 декабря произошло смертельное ДТП с участием велосипедиста.

На место прибыли две кареты скорой помощи, патрульная полиция. Об этом написали на странице Dtp.kiev.ua (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"При выезде с аэропорта "Борисполь" совершили наезд на велосипедиста. Пострадавший без признаков жизни", – говорится в сообщении.

Под Киевом произошло смертельное ДТП с велосипедистом Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, 30 ноября, в Киеве возле Бессарабского рынка нетрезвый водитель автомобиля Mazda на европейских номерах устроил погоню с полицией и спровоцировал два ДТП. В результате инцидента были повреждены 12 машин. В сети опубликовали видео задержания патрульными водителя автомобиля Mazda.

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