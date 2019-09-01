Под Киевом нашли труп с простреленной головой: появились фото и видео

В селе Петропавловская Борщаговка под Киевом в автомобиле был обнаружен труп мужчины с огнестрельным ранением в голову, предварительная причина смерти - самоубийство.

Утром 1 сентября в полицию поступил сигнал, что в селе Петропавловская Борщаговка Киево-Святошинского района на одной из улиц припарковано авто с простреленным окном, сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

В салоне автомобиля были обнаружены труп мужчины лет 50-ти, оружие и предсмертное записка.

facebook.com/pol.kyivregion

facebook.com/pol.kyivregion

facebook.com/pol.kyivregion

По факту обнаружения трупа в автомобиле полиция открыла производство по ст. 115 Уголовного кодекса Украины "Самоубийство".

Детали и обстоятельства трагедии устанавливаются.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Киевской области за один день произошли два аналогичных самоубийства. Предсмертных записок рядом с телами погибших не нашли.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!