Под Киевом на одном переходе за сутки сбили двоих пешеходов: есть жертва

Под Киевом в пгт Калиновка за сутки на одном и том же переходе сбили двоих пешеходов. Первая пострадавшая скончалась до прибытия скорой.
8 июля житель Киевской области на легковом Volvo сбил женщину, которая резко выбежала на проезжую часть, сообщили в пресс-службе полиции Киевщины.
Установлено, что водитель двигался в крайней левой полосе трассы Киев-Одесса.
"Второе ДТП произошло 9 июля. Водитель автомобиля Hyundai двигался в средней полосе в сторону Киева и наехал на пешехода", – уточнили правоохранители.
Место аварии
Полиция в Киевской области
Пострадавшую госпитализировали с диагнозом политравма.
Как писал OBOZREVATEL, в Киевской области 9 июля на 65 километре трассы Киев-Чоп произошла авария с военной машиной ГАЗ и седаном Toyota.
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