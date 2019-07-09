Под Киевом на одном переходе за сутки сбили двоих пешеходов: есть жертва

Под Киевом в пгт Калиновка за сутки на одном и том же переходе сбили двоих пешеходов. Первая пострадавшая скончалась до прибытия скорой.

8 июля житель Киевской области на легковом Volvo сбил женщину, которая резко выбежала на проезжую часть, сообщили в пресс-службе полиции Киевщины.

Установлено, что водитель двигался в крайней левой полосе трассы Киев-Одесса.

"Второе ДТП произошло 9 июля. Водитель автомобиля Hyundai двигался в средней полосе в сторону Киева и наехал на пешехода", – уточнили правоохранители.

Место аварии Полиция в Киевской области

Пострадавшую госпитализировали с диагнозом политравма.

Как писал OBOZREVATEL, в Киевской области 9 июля на 65 километре трассы Киев-Чоп произошла авария с военной машиной ГАЗ и седаном Toyota.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!