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Под Киевом на одном переходе за сутки сбили двоих пешеходов: есть жертва

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Под Киевом в пгт Калиновка за сутки на одном и том же переходе сбили двоих пешеходов. Первая пострадавшая скончалась до прибытия скорой.

8 июля житель Киевской области на легковом Volvo сбил женщину, которая резко выбежала на проезжую часть, сообщили в пресс-службе полиции Киевщины.

Установлено, что водитель двигался в крайней левой полосе трассы Киев-Одесса.

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"Второе ДТП произошло 9 июля. Водитель автомобиля Hyundai двигался в средней полосе в сторону Киева и наехал на пешехода", – уточнили правоохранители.

Место аварии

Место аварии

Полиция в Киевской области

Пострадавшую госпитализировали с диагнозом политравма.

Как писал OBOZREVATEL, в Киевской области 9 июля на 65 километре трассы Киев-Чоп произошла авария с военной машиной ГАЗ и седаном Toyota.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина
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