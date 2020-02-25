В Киевской области правоохранители задержали 57-летнего мужчину, который убил собственную мать, а затем закрылся у себя в доме.

Происшествие случилось во вторник, 25 февраля, в Вишгородском районе. В полицию обратилась местная жительница, однако не назвала точного адреса дома, сообщили на сайте Национальной полиции.

"Счет времени шел на минуты. Полицейские быстро выяснили адрес и по учетам МВД установили, что на хозяина дома зарегистрировано охотничье ружье ИЖ-54", – отметили правоохранители.

Под Киевом мужчина застрелил мать из ружья Сайт Нацполиции

Когда правоохранители подъехали на место происшествия, хозяин отказался выходить из дома и угрожал расправой. Полицейские пытались утихомирить разъяренного мужчину и вели с ним переговоры, однако тот ни на какие компромиссы не соглашался. Чтобы не допустить трагических последствий, на место происшествия прибыли бойцы КОРДа.

В доме вооруженного преступника правоохранители обнаружили тело женщины с огнестрельным ранением. Стрелка задержали и изъяли оружие с просроченным разрешением.

Под Киевом мужчина застрелил мать из ружья Сайт Нацполиции

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа и эксперты, они устанавливали все обстоятельства трагедии. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 115 Уголовного кодекса Украины.

Как писал OBOZREVATEL ранее, киевлянин убил свою тещу в День рождения и пытался спрятать ее тело в мешке в подвале.

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