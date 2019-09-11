Под Киевом мужчина забросал полицейских гранатами. Фото

На Ирпинщине (Киевская область) мужчина, которого подозревали в преступлении, напал на правоохранителей при задержании и бросил в них две гранаты.

Об этом сообщил глава полиции Киевщины Андрей Небытов на своей странице в Facebook. Он отметил, что правоохранители, расследуя уголовное производство по ст. 121 УК Украины, установили личность причастного к нанесению ножевого ранения (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Во время задержания мужчина напал на сотрудников полиции: он забаррикадировался в своей квартире и бросил в сторону правоохранителей две гранаты.

Под Киевом мужчина забросал полицейских гранатами Facebook Андрея Небытова

Снаряды не сработали, а полицейские задержали подозреваемого.

Во время обыска в его доме обнаружили еще 2 гранаты и огнестрельное оружие.

Под Киевом мужчина, которого подозревали в преступлении, напал на правоохранителей Facebook Андрея Небытова

Во время задержания подозреваемый бросил в полицейских две гранаты Facebook Андрея Небытова

Снаряды не сработали, а полицейские задержали подозреваемого Facebook Андрея Небытова

В его доме обнаружили еще 2 гранаты и огнестрельное оружие Facebook Андрея Небытова

Под Киевом мужчина, которого подозревали в преступлении, напал на правоохранителей Facebook Андрея Небытова

Во время задержания подозреваемый бросил в полицейских две гранаты Facebook Андрея Небытова

Снаряды не сработали, а полицейские задержали подозреваемого Facebook Андрея Небытова

Как сообщал OBOZREVATEL, в центре Киева мужчина напал на полицейских, прибывших по вызову в его квартиру, после чего выпрыгнул в окно. Правоохранителей вызвала подруга дебошира. По ее словам, пьяный мужчина начал ссору и вел себя очень агрессивно.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram