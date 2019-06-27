Под Киевом мэра города отстранили из-за подозрений в подкупе избирателей

Городского главу Василькова Киевской области Владимира Сабадаша отстранили от его должности из-за расследования подкупа избирателей.

Под видом социальной программы "Турбота" жителям раздавали по 1000 гривен, действуя в интересах одного из кандидатов на пост президента Украины, сообщили в пресс-службе полиции Киевщины.

"Печерский районный суд Киева решил отстранить городского главу Василькова Владимира Сабадаша с занимаемой должности. Будем надеяться, это станет хорошей превенцией от нарушения закона для всех других на этих выборах", – подчеркнули правоохранители.

Владимир Сабадаш Facebook Володимир Сабадаш

Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде личного обязательства и запретил ему покидать город. Также он должен уведомлять о смене места проживания и не имеет права общаться с людьми, которые проходят в деле как свидетели.

Сабадашу объявили о подозрении по трем статьям уголовного кодекса: организация и руководство преступлением, присвоение, растрата имущества или злоупотребление служебным положением и незаконное завладение паспортом или другим документом.

При этом Сабадаш на своей странице в Facebook сообщил, что его отстранили от должности только до 19 июля, но он готовится подавать апелляцию.

Как писал OBOZREVATEL, 17 мая от выполнения обязанностей председателя Киевского областного совета была отстранена Анна Старикова ("Батьківщина"), а также ее заместитель.

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