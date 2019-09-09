Моментально загорелась: под Киевом легковушка влетела в грузовик. Жуткие фото 18+

Под Киевом, на Кольцевой дороге в Броварах, перед поворотом в село Требухов произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. В грузовик Volvo влетел автомобиль Volkswagen. Водитель легковушки погиб на месте.

Столкновение произошло в понедельник, 9 сентября, сообщили на странице "Киев Оперативный" в Facebook. В сети появились фото с места ужасной аварии (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

По предварительной информации, водитель грузовика стоял и пропускал встречный транспорт, и вдруг на полном ходу в него въехал легковой автомобиль, от полученных травм водитель которого погиб на месте.

Под Киевом легковушка влетела в грузовик Киев Оперативный

"Что стало причиной такого маневра – пока неизвестно. Водитель грузовика говорит, что, скорее всего, – задремал или стало плохо. На месте ожидают спасателей ГСЧС, которые должны вырезать тело из покореженного автомобиля", – говорится в сообщении.

Движение транспорта было частично затруднено.

Как написал "Информатор", легковой автомобиль принадлежал компании, занимающейся холодильным оборудованием Global Tech Service. Ее представители сообщили, что погибшему было 30 лет. Мужчина жил на Лесном массиве в Киеве и отличался очень аккуратной ездой. Они не понимают, как могла произойти подобная авария.

Также стало известно, что грузовик двигался в сторону села Зазимье, а легковушка – Броваров. Удар был такой силы, что водителя Volvo откинуло на заднее сиденья, а Volkswagen загорелся, но его удалось потушить ручными огнетушителями.

Под Киевом произошло смертельное ДТП Информатор

В грузовик Volvo влетел автомобиль Volkswagen Информатор

Водитель легковушки погиб на месте Информатор

Под Киевом произошло смертельное ДТП Информатор

В грузовик Volvo влетел автомобиль Volkswagen Информатор

Под Киевом произошло смертельное ДТП Киев Оперативный

В грузовик Volvo влетел автомобиль Volkswagen Киев Оперативный

Водитель легковушки погиб на месте Киев Оперативный

Как сообщал OBOZREVATEL, в воскресенье, 8 сентября, под Киевом, на окружной дороге города Обухов, произошло смертельное ДТП с участием трех авто. В результате столкновения Ford Kuga, Mercedes ML и "Москвич-2141" погибли мужчина и женщина, еще двух человек госпитализировали.

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