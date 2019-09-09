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10 сентября • обновлено в 06:43
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Моментально загорелась: под Киевом легковушка влетела в грузовик. Жуткие фото 18+

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Под Киевом, на Кольцевой дороге в Броварах, перед поворотом в село Требухов произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. В грузовик Volvo влетел автомобиль Volkswagen. Водитель легковушки погиб на месте.

Столкновение произошло в понедельник, 9 сентября, сообщили на странице "Киев Оперативный" в Facebook. В сети появились фото с места ужасной аварии (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

По предварительной информации, водитель грузовика стоял и пропускал встречный транспорт, и вдруг на полном ходу в него въехал легковой автомобиль, от полученных травм водитель которого погиб на месте.

Под Киевом легковушка влетела в грузовик

Под Киевом легковушка влетела в грузовик

Киев Оперативный

"Что стало причиной такого маневра – пока неизвестно. Водитель грузовика говорит, что, скорее всего, – задремал или стало плохо. На месте ожидают спасателей ГСЧС, которые должны вырезать тело из покореженного автомобиля", – говорится в сообщении.

Движение транспорта было частично затруднено.

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Как написал "Информатор", легковой автомобиль принадлежал компании, занимающейся холодильным оборудованием Global Tech Service. Ее представители сообщили, что погибшему было 30 лет. Мужчина жил на Лесном массиве в Киеве и отличался очень аккуратной ездой. Они не понимают, как могла произойти подобная авария.

Также стало известно, что грузовик двигался в сторону села Зазимье, а легковушка – Броваров. Удар был такой силы, что водителя Volvo откинуло на заднее сиденья, а Volkswagen загорелся, но его удалось потушить ручными огнетушителями.

Под Киевом произошло смертельное ДТП

Под Киевом произошло смертельное ДТП

Информатор

В грузовик Volvo влетел автомобиль Volkswagen

В грузовик Volvo влетел автомобиль Volkswagen

Информатор

Водитель легковушки погиб на месте

Водитель легковушки погиб на месте

Информатор

Под Киевом произошло смертельное ДТП

Под Киевом произошло смертельное ДТП

Информатор

В грузовик Volvo влетел автомобиль Volkswagen

В грузовик Volvo влетел автомобиль Volkswagen

Информатор

Под Киевом произошло смертельное ДТП

Под Киевом произошло смертельное ДТП

Киев Оперативный

В грузовик Volvo влетел автомобиль Volkswagen

В грузовик Volvo влетел автомобиль Volkswagen

Киев Оперативный

Водитель легковушки погиб на месте

Водитель легковушки погиб на месте

Киев Оперативный

Как сообщал OBOZREVATEL, в воскресенье, 8 сентября, под Киевом, на окружной дороге города Обухов, произошло смертельное ДТП с участием трех авто. В результате столкновения Ford Kuga, Mercedes ML и "Москвич-2141" погибли мужчина и женщина, еще двух человек госпитализировали.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
Теги
ДТП авария
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