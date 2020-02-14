Почему амнистировали убийцу сестры Ноздровской: подробности трагедии

Новость об освобождении из колонии Дмитрия Россошанского, виновного в смертельном ДТП под Киевом, стала настоящим шоком для семьи погибшей Светланы Сапатинской.

Подробнее о том, что произошло, в материале OBOZREVATEL.

Первый раз не получилось

Дмитрий Россошанский насмерть сбил Светлану Сапатинскую в сентябре 2015 года

Попытка амнистировать Россошанского-младшего была предпринята его адвокатом 8 июля 2019 года на заседании Киевского апелляционного суда. Одним из аргументов защиты было то, что у мужчины на воспитании остался маленький сын.

Служители Фемиды в амнистии отказали, так как усомнились в документах, которые бы подтверждали, что мужчина действительно не лишен родительских прав. Мужчине оставили в силе приговор – семь лет лишения свободы. Об этом говорится в реестре судебных решений.

Россошанскому ранее отказали в амнистии Реестр судебных решений

Адвокат семьи Сапатинской Андрей Руденко высказал OBOZREVATEL предположение, что на стадии исполнения наказания могли появиться причины, которые бы дали Россошанскому возможность быть амнистированным. Видимо, защита водителя впоследствии получила необходимые документы.

И поскольку Дмитрий отбывал наказание в Кагарлыкской исправительной колонии №115, ходатайство его адвоката об амнистии рассматривал Кагарлыкский районный суд.

"Не жили вместе"

Племянница Сапатинской Анастасия Ноздровская считает, что брак у Дмитрия был фиктивным.

"Пока Россошанский был на свободе, они с женой жили отдельно. Официально они оформили брак буквально за несколько дней до одного из судебных заседаний. По селу ходят слухи, что за это женщине купили квартиру в Киеве. Сейчас говорят, что она собирается подавать на развод", – рассказала она OBOZREVATEL.

Анастасия добавила, что Дмитрий и дня не работал. "Не знаю, как он собирается обеспечивать ребенка", – резюмировала девушка.

Дмитрий Россошанский

Почему к Россошанскому-младшему применили Закон Украины "Об амнистии 2016 года"? Вот что сказано об этом в решении Кагарлыкского районного суда:

- тяжкое преступление мужчина совершил по неосторожности;

- у него есть малолетний ребенок;

- не подпадает под положение ст. 9 ЗУ "Об амнистии в Украине 2016 года" (лица, которые после оглашения приговора вновь совершали преступление и др.)

- не подпадает под категорию лиц, указанных в ст. 4 ЗУ "О применении амнистии в Украине", в частности людей, привлекавшихся к уголовной ответственности. Последнее, в отношении Дмитрия, вызывает вопросы.

Угон авто и алкоподвиги

Как сообщалось ранее, Россошанский был замечен в нарко- и алко-"подвигах". У него даже была кличка в селе – "Дима-наркоман".

Дмитрий Россошанский

Как рассказывала OBOZREVATEL Ирина Ноздровская, в 2005 году Дмитрий в состоянии алкогольного опьянения угнал автомобиль. В 2010 году его арестовали за групповой грабёж в Киеве, но на следующий день отпустили. Его подельник сел в тюрьму. За несколько месяцев до смертельного ДТП со Светланой, в январе 2015 г., Россошанского остановили в Киеве – он находился за рулем в состоянии наркотического опьянения.

Отец Дмитрия – Юрий Россошанский (справа) ждет приговора в СИЗО. Мужчина подозревается в убийстве сестры Светланы – Ирины Ноздровской

Решение об амнистии принял судья Кагарлыкского суда Александр Закаблук Реестр судебных решений

Как сообщал OBOZREVATEL:

Дмитрий Россошанский осужден на семь лет лишения свободы за ДТП, в котором погибла Светлана Сапатинская.

Сестра Светланы правозащитница Ирина Ноздровская добилась, чтобы дело Дмитрия Россошанского вернули на рассмотрение в суд первой инстанции. Позже родители Ирины рассказывали, что если бы не дочка, дело бы развалилось.

Через несколько дней после решения суда Ноздровскую убили. В преступлении подозревается Юрий Россошанский – отец Дмитрия. Он не отрицал свою причастность к убийству. В случае доказательства вины мужчине грозит пожизненное заключение.

11 февраля мужчина заявил на Шевченковском суде, что вынужден был взять на себя вину, поскольку боялся за жизнь своего сына Дмитрия.

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