Перевернуло на бок: в Киеве произошло ужасное ДТП с тремя авто. Видео

В Голосеевском районе Киева произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей. На перекрестке улиц Изюмская и Владимира Брожко столкнулись Nissan, Renault и BMW.

Об этом сообщили на странице "Киев Оперативный" в Facebook. В сети появилось видео с места аварии (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

Так, в результате ДТП автомобиль Renault перевернулся на бок. Информации о пострадавших нет.

В Киеве произошло ужасное ДТП с тремя авто Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL на Киевщине произошло четыре кровавых дорожно-транспортных происшествия: погибло несколько человек. В трех случаях автомобили сбили пешеходов, еще в одном – мужчину на мопеде.

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