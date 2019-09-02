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2 сентября • обновлено в 17:18
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Перевернуло на бок: в Киеве произошло ужасное ДТП с тремя авто. Видео

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В Голосеевском районе Киева произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей. На перекрестке улиц Изюмская и Владимира Брожко столкнулись Nissan, Renault и BMW.

Об этом сообщили на странице "Киев Оперативный" в Facebook. В сети появилось видео с места аварии (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

Так, в результате ДТП автомобиль Renault перевернулся на бок. Информации о пострадавших нет.

В Киеве произошло ужасное ДТП с тремя авто

В Киеве произошло ужасное ДТП с тремя авто

Скриншот

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Как сообщал OBOZREVATEL на Киевщине произошло четыре кровавых дорожно-транспортных происшествия: погибло несколько человек. В трех случаях автомобили сбили пешеходов, еще в одном – мужчину на мопеде.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
Теги
ДТП авария
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