Перестрелка полиции в Княжичах: выяснились детали о судьбе подозреваемых

Двоим правоохранителям, которые причастны к смертельной перестрелке полиции в Княжичах Киевской области, грозит пожизненное заключение.

Еще троим грозит до 15 лет, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры Украины. Следствие установило, что пятеро сотрудников Национальной полиции сознательно проигнорировали ряд законов, в том числе и конституционное право человека на жизнь.

"Пребывая в с. Княжичи Броварского района Киевской области, превышая предоставленную им власть и выходя за границы своих прав и полномочий, действуя умышленно, незаконно и безосновательно, применили огнестрельное оружие на поражение", ‒ сообщили в ГПУ.

В результате этих действий погибли четыре сотрудника Национальной полиции Украины, а также было повреждено служебное имущество.

Действия всех пяти подозреваемых квалифицировали как превышение власти, что повлекло тяжелые последствия. Также одного их них подозревают в покушение на убийство и убийстве, а еще двоих ‒ в организации умышленного преступления опасным для жизни многих лиц способом.

Как известно, группа полицейских из оперативного подразделения вела слежку за бандитами, которые ночью в Княжичах пробрались в один из домов с целью его ограбления. В доме сработала сигнализация, на которую в свою очередь отреагировали другие сотрудники полиции из охранного подразделения.

Стрельба в Княжичах Надзвичайні новини

Прибывшие на место полицейские, не разобравшись, задержали двух своих коллег, которые следили за бандитами. Чуть позже на место инцидента также приехали бойцы спецотряда полиции КОРД.

Как писал OBOZREVATEL:

в декабре 2016 в селе Княжичи Броварского района Киевской области из-за трагического недоразумения произошла перестрелка между сотрудниками разных подразделений полиции.

Генеральная прокуратура в мае 2018 завершила расследование в уголовном производстве по факту перестрелки во время проведения операции по задержанию банды грабителей в селе Княжичи Киевской области.

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