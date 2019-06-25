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Перелом плеча и рваные раны: под Киевом бойцовский пес напал на прохожую

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В городе Васильков Киевской области домашний пес бойцовской породы напал и сильно искусал 77-летнюю женщину.

Он сорвался с привязи и выпрыгнул за пределы двора, в котором живет. Как раз в это время по улице шла женщина, и собака по неизвестной причине бросилась на нее, сообщили в пресс-службе полиции в Киевской области.

"Пострадавшую госпитализировали в больницу с закрытым переломом плеча и множественными укусами", – уточнили полицейские.

Собака

Собака

Собака находится под постоянным присмотром и ограничена в передвижении. Зарегистрировано уголовное производство по статье за неумышленные тяжелые или средней тяжести повреждения.

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Двор

Двор

Как писал OBOZREVATEL, в Вишневом Киевской области в мае 8-летнюю девочку покусала собака. Школьница вместе еще с двумя подружками гуляла вечером около дома. В это время к детям подбежала собака, которая набросилась на одну из девочек. Две другие – испугались и убежали.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина
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