Отпустили под домашний арест: мужчина устроил два резонансных убийства в Киеве

В Киеве на протяжении нескольких дней мужчина совершил два разных убийства.

Второе произошло после того, как его отпустили под домашний арест, передает пресс-служба полиции Киева.

"В дежурную часть Святошинского управления полиции от местного жителя поступило сообщение о том, что на проспекте Леся Курбаса убили человека. По указанному адресу немедленно выехали патрульные и следственно-оперативная группа", – сообщили в полиции.

Первое убийство произошло 2 января на улице Генерала Потапова в Святошинском районе. 34-летний уроженец Луганской области пришел к товарищу, где устроил драку во время пьянки.

"Владелец квартиры упал на шкаф и потерял сознание. Увидев, что он не подает признаков жизни, злоумышленник решил скрыть следы преступления и поджег квартиру", – сказано в сообщении.

Правоохранители задержали подозреваемого. Было возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство, наказывается тюрьмой на срок до 15 лет) уголовного кодекса, после чего суд избрал мужчине меру пресечения - домашний арест.

Однако, мужчина направился вместо места жительства к другому товарищу, у которого также устроил драку во время пьянки.

По словам заявителя, он вместе с другом пришел к знакомому, где распивал алкогольные напитки. В результате между мужчинами возник конфликт, после чего товарищ ударил владельца квартиры стулом по голове. Они оставили пострадавшего в квартире и ушли. На следующий день они обнаружили мужчину мертвым, когда вернулись на место происшествия.

После того, как полиция установила личность убийцы, выяснилось, что он уже находится под следствием по подозрению в убийстве. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщал "Обозреватель", ранее МВД отчиталось о расследовании убийства правозащитницы Ирины Ноздровской.