"Отметил год Собаки": киевский живодер шокировал сеть жестоким поступком

В Киеве на Новый год неизвестный живодер жестоко искалечил собаку, привязав петарду ей к хвосту. История получила большой резонанс и возмутила защитников животных.

Подробности инцидента сообщила в Facebook "Команда спасения животных в Киеве".

Зоозащитники отметили, что день 1 января 2018 года выдался для них очень сложным: "По всему городу собаки переполошились, от испуга, от грома фейерверков, упали в ямы, выскочили на дорогу, пострадали от нетрезвых двуногих..."

"В 20 часов поступило сообщение, что на Академгородке жители слышали звук взрыва петарды, после чего видели большую собаку, которая пробежала вдоль дома, протиснулась в узкую щель и рухнула в подвал. Спасатели выехали на место происшествия. Предполагалось, что собака испугалась фейерверка и сбежала от страха. Но на задней части тела собаки была обнаружена большая рваная рана. Характер раны свидетельствует о том, что к хвосту собаки кто-то привязал петарду и подорвал", - пишут активисты.

Собаку извлекли из подвала и срочно госпитализировали в ветклинику в критическом состоянии.

"Взрывом почти полностью оторван хвост, повреждены внутренние органы. Операция продолжалась всю ночь, собака выжила, но прогнозы осторожные, не исключено заражение крови", - говорится в сообщении.

facebook.com/KARG.kyivanimalrescuegroup

facebook.com/KARG.kyivanimalrescuegroup

facebook.com/KARG.kyivanimalrescuegroup

facebook.com/KARG.kyivanimalrescuegroup

facebook.com/KARG.kyivanimalrescuegroup

facebook.com/KARG.kyivanimalrescuegroup

facebook.com/KARG.kyivanimalrescuegroup

Необъяснимая жестокость живодера вызвала волну возмущения среди интернет-пользователей:

"За все плохое каждый получит свое многократно приумноженным... Пусть потом не спрашивают, что и почему... Нелюди";

"Я знаю эту собачку... Никому не мешает, живёт на рынке, кормится у мясников, крупненькая, неповоротливая, к людям идёт... Чтоб эти твари мучились, как она!!!"

"Пусть все будет хорошо у собачки. Надо же, так уроды поздравили с годом Собаки..."

"Вообще запретить продажу этих петард и фейерверков! Магазины с этой гадостью как грибы выросли по городу перед новым годом. Почему не дать разрешение проводить запуск только компаниям с лицензиями. Это ужас!"

Как сообщал "Обозреватель", в 2017 году в Украине вступил в силу закон, ужесточающий наказание за жестокое обращение с животными.