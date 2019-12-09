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9 декабря • обновлено в 14:47
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/ Криминал

Остался без головы: в центре Киева вандалы устроили ЧП

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В центре Киева, на Владимирской горке, вандалы осквернили памятник итальянскому поэту Данте Алигьери.

Инцидент произошел в понедельник, 9 ноября. Об этом написало издание Delo.ua.

Неизвестные отбили мраморную голову орла, который является частью скульптурной композиции. В полиции ЧП пока не прокомментировали.

В Киеве осквернили памятник итальянскому поэту Данте Алигьери

В Киеве осквернили памятник итальянскому поэту Данте Алигьери

Delo.ua.

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Как сообщал OBOZREVATEL, похожим образом над памятником Алигьери надругались уже несколько раз. Так, в декабре 2015 года вандалы впервые отбили голову мраморного орла. А уже в январе неизвестные сделали это во второй раз.

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Автор
Яра Дорош
Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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Mega Death
Mega Death
Первый памятник что ли? Сколько их за последние пять лет " отвандалили"
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ХОЗЯИН хОХЛОВ
ХОЗЯИН хОХЛОВ
в Европах все так делают
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