Остался без головы: в центре Киева вандалы устроили ЧП

В центре Киева, на Владимирской горке, вандалы осквернили памятник итальянскому поэту Данте Алигьери.
Инцидент произошел в понедельник, 9 ноября. Об этом написало издание Delo.ua.
Неизвестные отбили мраморную голову орла, который является частью скульптурной композиции. В полиции ЧП пока не прокомментировали.
В Киеве осквернили памятник итальянскому поэту Данте Алигьери
Delo.ua.
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Как сообщал OBOZREVATEL, похожим образом над памятником Алигьери надругались уже несколько раз. Так, в декабре 2015 года вандалы впервые отбили голову мраморного орла. А уже в январе неизвестные сделали это во второй раз.
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