Опоили и угнали авто: в Киеве банда клофелинщиков обокрала женщину в ресторане

В Киеве группа "клофелинщиков" опоила в ресторане женщину, украла деньги и личные вещи, а также угнала автомобиль.

Они угостили ее алкогольным напитком, незаметно подсыпав туда сильнодействующий препарат, сообщили в пресс-службе прокуратуры Киева.

"После того, как потерпевшая потеряла сознание, правонарушители завладели ее мобильным телефонам, 2500 грн, часами стоимостью в 10 тысяч гривен и документами. Также они увидели у потерпевшей ключи от машины и угнали ее", – рассказали правоохранители.

Клофелин и алкоголь alkostopmsk

Троих злоумышленников, гражданку Украины, и уроженцев Грузии и Азербайджана, задержали во Львове. Также проверяется на причастность несовершеннолетнее лицо.

Как писал OBOZREVATEL, в апреле 2019 в Святошинском районе Киева группа мужчин опоила и обокрала известного журналиста, шеф-редактора программы новостей одного из крупных телеканалов.

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