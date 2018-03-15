"Онижедети": в Киеве устроили массовый погром авто

В Киеве в Соломенском районе неизвестные побили стекла в припаркованных машинах.
Как сообщает dtp.kiev.ua на странице в Facebook, инцидент произошел на улице Ивана Пулюя на жилом массиве "Турецкий городок".
"Массово за ночь разбили окна в автомобилях", - говорится в сообщении.
Пользователи в сети предположили, что это дело рук подростков.
"Явно "детишки" порезвились, и они ваши соседи. Вот и ищите в своем доме озорников. Онижедети, что возьмешь?" - написал Андрей Воло.
"Просто нечего ставить по средине двора тазики свои и на тротуаре, и на газоне! Тогда и трогать никто не будет", - отметил Павел Колесниченко.
Как сообщил "Обозреватель", в Киеве рухнувшая глыба льда растрощила авто.