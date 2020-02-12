"Один и тот же человек!" Полиция опубликовала новые доказательства о подозреваемой в убийстве Шеремета

Подозреваемая в убийстве журналиста Павла Шеремета в Киеве в 2016 году Яна Дугарь и женщина-разведчица с камер видеонаблюдения – один и тот же человек.

Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины. В среду, 12 февраля, правоохранители впервые опубликовали результаты комплексной судебно-психологической и портретной экспертизы Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Министерства юстиции Украины от 21.11.2019 года (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

"В заключении официально проведенного исследования отмечено: женщина-разведчица с камер наблюдения и Яна Дугар – это один и тот же человек", – говорится в сообщении пресс-службы.

Полиция опубликовала новые доказательства о подозреваемой в убийстве Шеремета Дугарь

Представители полиции отметили, что процесс расследования убийства Шеремета продолжается с соблюдением норм Уголовно-процессуального кодекса Украины, но сама Дугарь и ее защита сознательно и несознательно во время судебных заседаний предоставляли информацию, которая не соответствует действительности. В частности, речь идет о записях с камер, местах пребывания Дугарь, а также периодах оставления места прохождения службы.

Во время самой экспертизы использовался метод визуального сопоставления признаков внешности, в ходе которого было установлено совпадение многих признаков. Это форма и степень наклона лба, форма переносицы, форма верхней губы, форма контура свободного края правой (видимой) части красной каймы верхней губы, форма подбородка, длина носа.

Чтобы проверить эту информацию, правоохранители запланировали ряд следственных действий, но 20 декабря 2019 Дугарь отказалась от дачи показаний и проведения следственных действий.

Также защита женщины озвучила информацию о непричастности подозреваемой к убийству, ссылаясь на данные исследования полиграфа. Впрочем, по словам представителей правоохранительных органов, неизвестное исследования с использованием неизвестного полиграфа не заинтересовало официальное следствие.

"Дугарь подозревают в проведении разведывательных мероприятий. В частности, речь идет исключительно о фотофиксации наличия камер наблюдения на маршруте движения заложников взрывчатки под авто Шеремета, а не за ним самим", – написала пресс-служба полиции.

"Странно выглядит ситуация: подозреваемая отказывается сотрудничать с официальным следствием, а затем затягивает процесс расследования. Но в то же время соглашается на проведение сомнительных исследований, инициированных стороной защиты, результаты которых не являются доказательствами в уголовном производстве", – говорится в сообщении.

Инфографика о подозреваемой в убийстве Шеремета Дугарь

Инфографика о подозреваемой в убийстве Шеремета Дугарь

Инфографика о подозреваемой в убийстве Шеремета Дугарь

Инфографика о подозреваемой в убийстве Шеремета Дугарь

Инфографика о подозреваемой в убийстве Шеремета Дугарь

Инфографика о подозреваемой в убийстве Шеремета Дугарь

Инфографика о подозреваемой в убийстве Шеремета Дугарь

Инфографика о подозреваемой в убийстве Шеремета Дугарь

Инфографика о подозреваемой в убийстве Шеремета Дугарь

Как сообщал OBOZREVATEL:

Журналист Шеремет был убит 20 июля 2016 года в центре Киева. Машину, в которой он был, взорвали с помощью взрывного устройства с дистанционным управлением.

12 декабря 2019 полиция назвала подозреваемых в организации убийства Шеремета.

Подозрение по статье 115 (Умышленное убийство) выдвинули: музыканту, волонтеру и ветерану АТО Андрею Антоненко (Riffmaster); волонтеру и детскому кардиохирургу Юлии Кузьменко; волонтеру и военной медсестре Яне Дугар.

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка заявил – чтобы передать в суду дела по обвинениям подозреваемых в исполнении и организации убийства Шеремета, необходимо собрать дополнительные доказательства. Поскольку тех, что есть сейчас, недостаточно.

24 января подозреваемой Дугарь сменили круглосуточный домашний арест на ночной с 20:00 до 7:00.

Заместитель генерального прокурора Украины 3 февраля продлил досудебное расследование в уголовном производстве по делу об убийстве Шеремета на срок до четырех месяцев.

Печерский районный суд города Киеве 4 февраля устроил параллельное рассмотрение относительно подозреваемых в убийстве Шеремета Дугарь и Антоненко. Во время заседания адвокаты медика заявили отвод судье.

Печерский районный суд города Киева 5 февраля продолжил ночной домашний арест подозреваемой Дугарь до 4 апреля.

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