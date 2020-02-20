Обещал "закрыть глаза" на наркотики: на Киевщине полицейский попался на взятке

В Фастове задержали следователя Нацполиции одного из райотделов Киевщины, который требовал взятку в 10 тысяч гривен. Ему уже объявили о подозрении в коррупционном правонарушении.

Его разоблачили сотрудники Службы безопасности Украины. Об этом сообщила пресс-служба ГУ СБУ в г. Киеве и Киевской области на своей странице в Facebook (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Так, полицейский требовал от жителя Киевщины взятку в размере 10 тысяч гривен. За это следователь пообещал не привлекать мужчину к уголовной ответственности за хранение наркотиков.

На Киевщине полицейский попался на взятке

Правоохранитель задержали в Фастове согласно с ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины после получения всей суммы взятки. В рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины, ему объявили о подозрении. Будет решаться вопрос об избрании меры пресечения.

На Киевщине полицейский попался на взятке

Как сообщал OBOZREVATEL, полицейских Киевщины заподозрили в вымогательстве 10 тыс. грн за конфискованный автомобиль. В городе Украинка они остановили BMW за якобы плохое освещение "еврономеров", сказали, что у владельца фальшивые документы на авто, а потом забрали техпаспорт и ключи.

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