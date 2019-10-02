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2 октября • обновлено в 13:53
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Незаконно использовали оружие? Ликвидация нападающего на полицейских на Киевщине спровоцировала скандал

1.3т Читать материал на украинском

Вокруг ликвидации мужчины, который в селе Хотяновка Вышгородского района Киевской области во время задержания открыл стрельбу по полицейским, вспыхнул скандал. Следователи Государственного бюро расследований начали проверку законности применения оружия работниками " КОРД ".

Как сообщила пресс-служба ГБР, процессуальное руководство осуществляет прокуратура Киевской области.

Так, сотрудники подразделения "КОРД" Главного управления Нанцполиции в городе Киеве применили огнестрельное оружие при задержании правонарушителя, который выстрелил в сторону правоохранителя.

Ликвидация нападающего на полицейских на Киевщине спровоцировала скандал

Ликвидация нападающего на полицейских на Киевщине спровоцировала скандал

В результате полученных огнестрельных ранений мужчина скончался на месте.

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Ситуацию квалифицировали как умышленное противоправное причинение смерти другому человеку (ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины).

Как сообщал OBOZREVATEL, на Киевщине злоумышленник при задержании открыл стрельбу, в результате чего были ранены двое полицейских. Инцидент произошел утром 2 октября в селе Хотяновка.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
Теги
КОРД Государственное Бюро Расследований
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руденко евгений
руденко евгений
если смотреть сообщения СМИ, то вырисовывается полный бред: мужчина, не будем пока называть его преступником, ранил двух полицейских и они его застрелили. Теперь открыто дело о законности применения оружия полицейскими. Надо было палками его забить.
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