Главная Новости
7 февраля • обновлено в 07:58
МоваЯзык
Lady МедОбоз

/ Криминал

Незаконно ездила в Крым: в аэропорту Киева россиянка хотела "купить" пересечение границы

3.3т
Читать материал на украинском

В пункте пропуска "Киев" (Жуляны) гражданка России, которая незаконно ездила в оккупированный Крым, пыталась "купить" беспрепятственное пересечение границы.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины на своем сайте. Она предлагала $500 за свой пропуск (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Россиянка неоднократно ездила на ВОТ АР Крым через закрытые пункты пропуска. Когда женщина поняла, что из-за нарушения украинского законодательства пограничники не пропустят ее через государственную границу, попыталась подкупить их.

В аэропорту Киева россиянка хотела "купить" пересечение границы

В аэропорту Киева россиянка хотела "купить" пересечение границы

Офицер отдела "Жуляны" на взятку ответил отказом. А россиянке взамен запретили въезд на территорию Украины на три года и отправили обратным рейсом.

Новости
В аэропорту Амстердама украинца задержали за издевательства над дочкой
В аэропорту Киева россиянка хотела "купить" пересечение границы. Документы женщины

В аэропорту Киева россиянка хотела "купить" пересечение границы. Документы женщины

Государственная пограничная служба Украины

Как сообщал OBOZREVATEL, в международном аэропорту "Борисполь" (Киевская область) контрразведка СБУ задержала организатора незаконной схемы по ремонту и техобслуживанию военно-транспортных самолетов одной из африканских стран.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.

Автор
Яра Дорош
Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
Поделиться в Facebook
7
Комментарии
6
16
Смешно
12
Интересно
1
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Стук Кастрюль
Стук Кастрюль
Ставки повысились. В 14г. в Харькове погранец просил 100.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
Sagan Oleg
Sagan Oleg
Главные новости украины,о чем бы ещё писали.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
фил филька
фил филька
ВОТ АР Крым. вот так теперь крым называется)
Показать комментарий полностью
Ответить
0
2
Себостьян Прейро
Себостьян Прейро
фил филька, Временно Окупировпная Територия Автономная Республика Крым, сядь обратно на бутылку и соси Чеченский...как ты любишь
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1

Новости Киева

Топ-публикации

Топ-блоги