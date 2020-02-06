Незаконно ездила в Крым: в аэропорту Киева россиянка хотела "купить" пересечение границы

В пункте пропуска "Киев" (Жуляны) гражданка России, которая незаконно ездила в оккупированный Крым, пыталась "купить" беспрепятственное пересечение границы.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины на своем сайте. Она предлагала $500 за свой пропуск (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Россиянка неоднократно ездила на ВОТ АР Крым через закрытые пункты пропуска. Когда женщина поняла, что из-за нарушения украинского законодательства пограничники не пропустят ее через государственную границу, попыталась подкупить их.

В аэропорту Киева россиянка хотела "купить" пересечение границы

Офицер отдела "Жуляны" на взятку ответил отказом. А россиянке взамен запретили въезд на территорию Украины на три года и отправили обратным рейсом.

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В аэропорту Киева россиянка хотела "купить" пересечение границы. Документы женщины Государственная пограничная служба Украины

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