Незаконно ездила в Крым: в аэропорту Киева россиянка хотела "купить" пересечение границы

В пункте пропуска "Киев" (Жуляны) гражданка России, которая незаконно ездила в оккупированный Крым, пыталась "купить" беспрепятственное пересечение границы.
Об этом сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины на своем сайте. Она предлагала $500 за свой пропуск (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).
Россиянка неоднократно ездила на ВОТ АР Крым через закрытые пункты пропуска. Когда женщина поняла, что из-за нарушения украинского законодательства пограничники не пропустят ее через государственную границу, попыталась подкупить их.
В аэропорту Киева россиянка хотела "купить" пересечение границы
Офицер отдела "Жуляны" на взятку ответил отказом. А россиянке взамен запретили въезд на территорию Украины на три года и отправили обратным рейсом.
В аэропорту Киева россиянка хотела "купить" пересечение границы. Документы женщины
Государственная пограничная служба Украины
Как сообщал OBOZREVATEL, в международном аэропорту "Борисполь" (Киевская область) контрразведка СБУ задержала организатора незаконной схемы по ремонту и техобслуживанию военно-транспортных самолетов одной из африканских стран.
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