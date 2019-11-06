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6 ноября • обновлено в 15:01
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/ Криминал

"Неудачно подрезал": под Киевом произошло масштабное ДТП с грузовиком

1.4т Читать материал на украинском

Под Киевом, на Гостомельской трассе, 6 ноября случилось жуткое ДТП. Водитель авто KIA "неудачно подрезал" грузовик.

Как написали на странице "Киев Оперативный" в Facebook, авария произошла неподалеку от КП около 10:10 (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

В результате столкновения легковой автомобиль отбросило на обочину, где он перевернулся на бок и влетел в дерево.

Под Киевом произошло масштабное ДТП с грузовиком

Под Киевом произошло масштабное ДТП с грузовиком

Киев Оперативный

На место сразу приехали спасатели ГСЧС, правоохранители и врачи. Неизвестно, есть ли пострадавшие.

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Под Киевом, на Гостомельской трассе, 6 ноября случилось жуткое ДТП

Под Киевом, на Гостомельской трассе, 6 ноября случилось жуткое ДТП

Киев Оперативный

Водитель авто KIA неудачно подрезал грузовик

Водитель авто KIA неудачно подрезал грузовик

Киев Оперативный

Легковушку отбросило на обочину, где она перевернулась на бок и влетела в дерево

Легковушку отбросило на обочину, где она перевернулась на бок и влетела в дерево

Киев Оперативный

Под Киевом, на Гостомельской трассе, 6 ноября случилось жуткое ДТП

Под Киевом, на Гостомельской трассе, 6 ноября случилось жуткое ДТП

Киев Оперативный

Водитель авто KIA неудачно подрезал грузовик

Водитель авто KIA неудачно подрезал грузовик

Киев Оперативный

Легковушку отбросило на обочину, где она перевернулась на бок и влетела в дерево

Легковушку отбросило на обочину, где она перевернулась на бок и влетела в дерево

Киев Оперативный

Как сообщал OBOZREVATEL, в среду утром, 6 ноября, на 100-м километре автодороги Киев-Харьков произошло масштабное ДТП при участии автобуса с 32 пассажирами и грузовика. Водитель первого транспортного средства, вероятно, заснул.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
Теги
ДТП авария
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