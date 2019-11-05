"Бои без правил" в супермаркете Киева: женщина заявила в полицию на охранника

Хамством в супермаркетах уже трудно удивить, однако иногда конфликты заканчиваются рукоприкладством. Для киевлянки поход за покупками обернулся вызовом "скорой" и полиции. Женщина утверждает, что ее избила охрана.

Подробнее о скандальной ситуации – в публикации OBOZREVATEL.

Выбили телефон, ударили по лицу

О том, что в магазине Billa на ул. Большая Васильковская, 100 (вход с ул. Антоновича, 81) охрана избила посетителя, OBOZREVATEL узнал из собственных источников. Мы связались с пострадавшей Татьяной Яценко (имя и фамилия изменены по просьбе нашей собеседницы) и вот, что она рассказала.

Был вечер. Татьяна ждала очередь на кассе, когда обнаружила, что на упаковке с балыком отсутствует наклейка со штрих-кодом.

"Понимая, что меня не рассчитают, я направилась к мясному отделу. Однако продавец по имени Мария, увидев меня, демонстративно развернулась и пошла в служебное помещение", – рассказала наша собеседница.

Супермаркет Billa, в котором произошел конфликт

Поскольку ни в мясном, ни в соседних отделах не было продавцов, Татьяна решила зайти в служебное помещение, где стала звать персонал. Сейчас женщина признает, что не стоило туда заходить, однако в тот момент ее "поджимала" очередь на кассе, где она оставила тележку с продуктами, да и сам факт отсутствия продавцов ее возмутил.

Когда Татьяна вышла из служебного помещения, к ней подбежала продавец Мария и женщина в форме охранника, которые, по словам покупательницы, начали ее оскорблять.

"Я попросила женщину-охранника представиться и назвать фирму, в которой она работает. В ответ она спрятала свой бейджик. Я возмутилась, включила камеру на мобильном телефоне и начала ее снимать. Увидев это Наталья (уже потом я узнала ее имя и фамилию), выбила телефон из моих рук. Когда я спросила, как она, будучи на рабочем месте, смеет так себя вести с покупателем, охранник ударила меня несколько раз по лицу", – рассказала наша собеседница.

Отметим, что медики "скорой помощи", которую вызвала женщина, а впоследствии и врачи Александровской больницы, зафиксировали полученные травмы: ушиб мягких тканей и травматическую эрозию роговицы правого глаза. Татьяне назначили 10-дневный курс лечения.

Врачи диагностировали у пострадавшей травмы

После "побоища" Татьяна вызвала полицейских. За это время охрана якобы при ней удалила часть видеозаписи, на которой было начало конфликта (рабочее место с монитором находится в общем зале магазина).

"Приехали полицейские, которые пообщавшись с охраной, тут же хотели уехать. Но я настояла на том, чтобы приехала следственно-оперативная группа. Я написала заявление в полицию. О том, открыто ли производство, я не знаю. Следователь на связь не выходит", – говорит Татьяна.

Пострадавшая написала заявление в полицию

На следующий день Татьяне позвонил мужчина по имени Всеволод, который представился директором супермаркета. "Он принес извинения и сказал, что женщина-продавец, которая отсутствовала на рабочем месте – уволена. Не знаю, насколько это правда", – сказала Татьяна. По поводу того, какая фирма осуществляет охрану в данной торговой точке, пострадавшей так и не сказали. Возможно, есть причины скрывать, считает женщина.

Охранник супермаркета Фото: Татьяна Яценко

Охрана: виноват покупатель

Журналисты OBOZREVATEL посетили супермаркет и поговорили с охранником Натальей – второй участницей конфликта. Она отказалась назвать охранную компанию, в которой работает, однако рассказала свою версию происшествия.

По ее словам, неадекватно вела себя именно посетительница магазина.

"По рации поступил сигнал, что в помещении, куда запрещен вход посторонним, находится человек, который там ходит и что-то осматривает. Когда я подошла к женщине, она уже оскорбляла нашего продавца, довела ее до слез. На мой вопрос, почему посторонний человек ходит по служебному помещению, женщина в ответ начала оскорблять меня", – говорит Наталья.

Женщина-охранник утверждает, что не оскорбляла покупательницу. Добавила, что именно посетитель магазина первой набросилась на нее с кулаками и даже ударила ногой. Сделала она это, дескать после того, как Наталья оттолкнула руку, в которой женщина держала телефон и который затем упал на пол.

"Далее та женщина вызвала полицию. Она написала заявление на меня, а я на нее. А почему меня должны бить и оскорблять на рабочем месте?", – возмущается охранник.

Также она уточнила, что все происходящее от начала до конца зафиксировала камера наблюдения, при этом сама запись не обрезалась.

"Как я могу вот так сразу обрезать видео? На это нужно время. Сама видеозапись сохраняется, а я лишь выписала на бумаге время, камеру и монитор. Приехал следователь, посмотрел видео и сказал: "Все нормально", – подытожила Наталья.

OBOZREVATEL направил запрос в пресс-службу "Билла-Украина" с просьбой прокомментировать ситуацию, однако ответа не получил.

Бить не могут

Заместитель председателя правления Всеукраинской общественной организации "Союз потребителей Украины" Олег Цильвик считает, что ситуация в Billa – спорная. Служебное помещение потому так и называется, что вход посторонним туда воспрещен. При этом он отметил, что в соответствии с законом "Об охранной деятельности", сотрудники охраны не имеют права применять физически активные действия в отношении посетителя.

"Они могут препятствовать покинуть место хозяйственной деятельности и вызвать наряд полиции", – рассказал эксперт.

Олег Цильвик уточнил, что порядок в супермаркетах поддерживают либо личные сотрудники, исполняющие функции охраны, либо компания, представляющая охранные услуги.

(Продолжение следует...)

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