Не настоящая? Антоненко рассказал о мине, найденной в его квартире

Подозреваемый в убийстве Павла Шеремета в Киеве в 2016 году музыкант Андрей Антоненко заявил, что мина, найденная правоохранителями в его квартире, – лишь муляж.

Об этом Антоненко рассказал в интервью изданию theБабель, отвечая на вопрос о том, что именно он назвал "зеленой ф*гней" в сообщении в день своего задержания.

"Зеленой ф*гней" я назвал муляж мины МОН-50 – пустой корпус, который не пригоден к использованию по боевому назначению", – сказал подозреваемый.

Подозреваемый Антоненко и погибший Шеремет

По словам музыканта, этот корпус ему и лидеру украинской группы "Тартак" Александру Положинскому подарили на одном из концертов в АТО. Положинский отказался забирать его и сказал отдать эту вещь Антоненко.

"Сам корпус пуст. Детали залиты клеем, чтобы нельзя было их достать, но чтобы было видно для обучения. К тому же в корпусе сделана специальная дырка, чтобы его нельзя было использовать снова по назначению. Это нам объяснили, когда дарили. То есть это была обычная зеленая коробка – ф*гня ", – заявил подозреваемый.

Он добавил, что они использовали "зеленую ф*гню" как реквизит для съемок, а у него дома вещь появилась случайно совсем недавно.

"Мы делали фотосессию ко Дню сержанта (18 ноября. – Ред.). Шел дождь. Мы спешно положили вещи, которые использовали для фотосъемки, в мою машину и рюкзак: шлем, наушники, другие вещи. Там оказалась и та коробка. Все это я привез домой. А поскольку я ушел в отпуск, то завезти это на работу я просто не успел. Вот такая ситуация. Хотели с ребятами сделать из нее роутер для шутки", – подытожил подозреваемый.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Журналист Шеремет был убит 20 июля 2016 в центре Киева. Машину, в которой он находился, взорвали с помощью взрывного устройства с дистанционным управлением.

12 декабря 2019 полиция назвала подозреваемых в организации убийства Шеремета.

Подозрение по статье 115 (Умышленное убийство) выдвинули: музыканту, волонтеру и бойцу АТО Антоненко (Riffmaster) волонтерке и детскому кардиохирургу Юлии Кузьменко; волонтеру и военной медсестре Яне Дугар.

Участники АТО Инна Грищенко ("Пума") и ее муж Владислав ("Буча") были задержаны по другому делу, но также являются фигурантами расследования убийства Шеремета.

Антоненко отказался давать показания по делу об убийстве журналиста.

В полиции рассказали о мине, которую изъяли в доме подозреваемого в убийстве журналиста Антоненко.

Следователи заявили о наличии новых доказательств против Антоненко. Оказалось, что для подрыва авто Шеремета использовалось аналогичное вещество, остатки которого полиция нашла в мине, которую изъяли у Антоненко.

Антоненко в понедельник, 23 декабря, оставили под стражей до 8 февраля 2020 года. Фигуранту громкого расследования отказали в удовлетворении апелляционной жалобы.

Вечером 2 января правоохранители провели следственный эксперимент с подозреваемыми в убийстве Шеремета.

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