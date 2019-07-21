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"Не голосуйте за него": на выборах в Киеве раскрыли аферу

8.2т Читать материал на украинском

В Киеве 21 июля, в день выборов в Верховную Раду, неизвестные обзванивали избирателей с просьбой не голосовать за конкретного кандидата.

Они заявляли, что политик якобы отказался от участия в выборах и предлагали отдать голос за другого человека, сообщили на странице полиции Киева в Facebook.

"Столичные следователи начали уголовное производство по факту препятствования совершению избирательного права. В Святошинское управление полиции сообщили, что неизвестные звонят кандидатам и говорят не голосовать за одного из кандидатов", – уточнили правоохранители.

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Украинская правда

Имени кандидата, который якобы снялся с выборов, а также человека, в пользу которого агитировали, в полиции не назвали.

Как писал OBOZREVATEL, в Киеве глава участковой избирательной комиссии (УИК) пришел на участок проведения внеочередных выборов в Раду пьяным. В его крови зафиксировали больше двух промилле алкоголя.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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