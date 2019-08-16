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Нашли руку с кольцами: всплыли детали зверского убийства в Киеве

1.9т Читать материал на украинском

Расчлененный труп, предположительно, пропавшей Ирины Клипковой, 16 августа в Киеве нашли ее друзья, которые пытались выяснить, что случилось с женщиной.

Подробностями поделился сосед убитой Сергей в комментарии "Апострофу".

По его словам, друзья Ирины искали любые следы, которые могли бы объяснить ее исчезновение. В ходе поисков знакомые женщины обнаружили возле Русановского канала первый мешок с фрагментами тела.

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Ирина Клипкова

Ирина Клипкова

После этого они позвонили Сергею. Мужчина прибыл на место с бойцами Нацгвардии. Вскоре обнаружили и другие пакеты с останками.

При этом, Сергей рассказал, что заметил деталь, подтверждающую, что труп – действительно его пропавшая соседка: в одном из мешков он увидел руку с кольцами, похожими на те, которые носила Клипкова.

Как сообщал OBOZREVATEL, труп женщины обнаружили вечером 16 августа. Сразу после этого был задержан предполагаемый убийца, который жил недалеко от женщины и знал ее более 15 лет.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
Тег
криминал
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