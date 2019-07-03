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Напал в собственном доме: в Киеве неизвестный пытался изнасиловать девушку

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В Киеве неизвестный мужчина преследовал девушку, а затем напал и избил ее в подъезде многоэтажки. После этого он попытался ее изнасиловать.

Нападавшему удалось скрыться, но его зафиксировали камеры видеонаблюдения, сообщили в группе "Киев Оперативный" в Facebook (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

"2 июля, около 16 часов, в Шевченковском районе на ул. Сальского, 11 за девушкой в подъезд зашел неизвестный мужчина. Он напал на нее, сильно побил и пытался изнасиловать", – уточнили в соцсети.

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Нападавший

Нападавший

Скриншот

Также были названы некоторые приметы нападавшего. Его рост около 180-185 см, на вид около 30 лет, короткие волосы, худое лицо со впадинами на щеках. Был одет в синие шорты и черную футболку.

Как писал OBOZREVATEL, в Киеве в ночь на 14 апреля по адресу улица Озерная, 20 неизвестный мужчина изнасиловал 21-летнюю девушку. Пострадавшая проживает в доме, возле которого и произошло преступление.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
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