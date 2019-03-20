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/Криминал

Набросились возле подъезда и били: в Киеве напали на гражданского активиста

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В Киеве напали на активиста и сокоординатора столичного Штаба обороны Сергея Мельниченко. 10 марта группа из пяти мужчин набросилась на него возле подъезда и начала избивать.

Пострадавший смог отбиться от двух злоумышленников и пригрозить им травматическим оружием, сообщил на своей странице в Facebook активист Петр Михайленко.

"За нападением наблюдали несколько свидетелей-соседей по дому. Они подтвердили, что трое ждали у подъезда, а двое шли следом на Сергеем", ‒ уточнил Михайленко.

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В Киеве напали на активиста

В Киеве напали на активиста

Facebook Петро Михайленко

Он подчеркнул, что пострадавший с недавних пор находится в составе Комиссии по проверке информации относительно резонансных объектов строительства, созданной при КГГА. По мнению товарищей потерпевшего, нападение связано с борьбой Мельниченко с незаконными новостроями.

Как писал OBOZREVATEL, в августе 2018 года в Киеве неизвестные напали на активиста, который фиксировал на фото незаконное строительство. Они отобрали и разбили его телефон.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
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