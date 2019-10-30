В городе Белая Церковь Киевской области 20-летняя женщина родила дома ребенка и выбросила его из окна на седьмом этаже.

Тело младенца возле дома обнаружила местная жительница, которая и обратилась к правоохранителям. Об этом написала пресс-служба полиции Киевской области.

При осмотре места происшествия правоохранители обнаружили труп новорожденной девочки, шея которой была обвита пуповиной, и остатки плаценты. Матерью оказалась 20-летняя женщина. Она объяснила, что роды у нее произошли накануне.

На Киевщине женщина дома родила ребенка и выбросила его с седьмого этажа Полиция Киевской области

Находясь в состоянии, вызванном родами, мать выбросила новорожденного ребенка из окна квартиры на седьмом этаже. Тело девочки направили на проведение судебно-медицинской экспертизы для установления причин смерти.

Мать попала в больницу. Также оказалось, что у женщины уже была малолетняя дочь.

По факту открыли уголовное производство по ст. 117 (Умышленное убийство матерью своего новорожденного ребенка) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Хмельнитчине женщина убила новорожденную дочь. Ребенка, задушенного мусорным пакетом, правоохранители нашли в доме горе-матери.

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