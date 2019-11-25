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25 ноября • обновлено в 16:23
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/ Криминал

Выдавал себя за журналиста: на Киевщине задержали криминального авторитета. Видео

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На Киевщине задержали группу людей, которые имели влияние на криминогенную ситуацию на территории всей области.

Они были причастны к жестокому избиению битами мужчины в Борисполе в ноябре 2018 года. Таким образом подозреваемые демонстрировали "свое верховенство", написала пресс-служба полиции Киевщины на своей странице в Facebook (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Тогда по данному факту было открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины. А уже в ноябре 2019 нападающих задержали по местожительству.

На Киевщине задержали криминального авторитета

На Киевщине задержали криминального авторитета

Полиция Киевской области

Во время обысков в домах подозреваемых сотрудники полиции изъяли различные ножи, металлическую биту, мачете. Старейший из группы – ранее судимый 49-летний житель Борисполя, криминальный авторитет. Он пользовался удостоверением представителя СМИ.

Его близкий друг-собрат и "правая рука" – неоднократно судимый 35-летний житель города Переяслава. И третий фигурант – 34-летний житель Борисполя, который тоже имел влияние на криминогенную ситуацию.

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Всем мужчинам объявили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины. Правоохранители обратились с ходатайством об избрании для них меры пресечения – содержания под стражей. Также полицейские проверят задержанных на причастность к совершению преступлений на территории Киевской области.

На Киевщине задержали группу людей, которые влияли на криминогенную ситуацию на территории всей области

На Киевщине задержали группу людей, которые влияли на криминогенную ситуацию на территории всей области

Полиция Киевской области

Они были причастны к жестокому избиению битами мужчины в Борисполе в ноябре 2018

Они были причастны к жестокому избиению битами мужчины в Борисполе в ноябре 2018

Полиция Киевской области

Таким образом подозреваемые демонстрировали "свое верховенство"

Таким образом подозреваемые демонстрировали "свое верховенство"

Полиция Киевской области

Как сообщал OBOZREVATEL, сотрудники Управления стратегических расследований задержали в Киеве "вора в законе" по прозвищу "Лаша Сван". Он находился в розыске Интерпола.

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Автор
Яра Дорош
Темы
Новости Киева Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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Гоша Злой
Гоша Злой
на мели братья-разбойники, судя по мелочевке на фото...) или ....
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