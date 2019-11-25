Выдавал себя за журналиста: на Киевщине задержали криминального авторитета. Видео

На Киевщине задержали группу людей, которые имели влияние на криминогенную ситуацию на территории всей области.

Они были причастны к жестокому избиению битами мужчины в Борисполе в ноябре 2018 года. Таким образом подозреваемые демонстрировали "свое верховенство", написала пресс-служба полиции Киевщины на своей странице в Facebook (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Тогда по данному факту было открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины. А уже в ноябре 2019 нападающих задержали по местожительству.

На Киевщине задержали криминального авторитета Полиция Киевской области

Во время обысков в домах подозреваемых сотрудники полиции изъяли различные ножи, металлическую биту, мачете. Старейший из группы – ранее судимый 49-летний житель Борисполя, криминальный авторитет. Он пользовался удостоверением представителя СМИ.

Его близкий друг-собрат и "правая рука" – неоднократно судимый 35-летний житель города Переяслава. И третий фигурант – 34-летний житель Борисполя, который тоже имел влияние на криминогенную ситуацию.

Всем мужчинам объявили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины. Правоохранители обратились с ходатайством об избрании для них меры пресечения – содержания под стражей. Также полицейские проверят задержанных на причастность к совершению преступлений на территории Киевской области.

На Киевщине задержали группу людей, которые влияли на криминогенную ситуацию на территории всей области Полиция Киевской области

Они были причастны к жестокому избиению битами мужчины в Борисполе в ноябре 2018 Полиция Киевской области

Таким образом подозреваемые демонстрировали "свое верховенство" Полиция Киевской области

Как сообщал OBOZREVATEL, сотрудники Управления стратегических расследований задержали в Киеве "вора в законе" по прозвищу "Лаша Сван". Он находился в розыске Интерпола.

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