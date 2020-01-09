В городе Белая Церковь (Киевской области) на улице Томиловская, вспыхнул пожар в девятиэтажном доме, во время которого погибла женщина.

ЧП произошло в среду вечером, 8 января. Об этом сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Киевской области.

На месте спасатели установили, что горела квартира в девятиэтажном жилом доме. Во время ликвидации огня было обнаружено тело женщины 65-70 лет.

На Киевщине во время пожара в многоэтажке погибла женщина ГУ ГСЧС Украины в Киевской области

Пожар сначала локализовали, а затем потушили. Причины возгорания пока неизвестны.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь на 5 января под Киевом в селе Раковка сгорел дачный дом, в результате чего погибли три человека, которые находились внутри.

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