В городе Белая Церковь (Киевской области) на улице Томиловская, вспыхнул пожар в девятиэтажном доме, во время которого погибла женщина.
ЧП произошло в среду вечером, 8 января. Об этом сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Киевской области.
На месте спасатели установили, что горела квартира в девятиэтажном жилом доме. Во время ликвидации огня было обнаружено тело женщины 65-70 лет.
На Киевщине во время пожара в многоэтажке погибла женщина
ГУ ГСЧС Украины в Киевской области
Пожар сначала локализовали, а затем потушили. Причины возгорания пока неизвестны.
Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь на 5 января под Киевом в селе Раковка сгорел дачный дом, в результате чего погибли три человека, которые находились внутри.
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