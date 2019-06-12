На Киевщине произошло масштабное ДТП: пострадали 7 человек

Около села Юрковка в Киевской области произошло масштабное ДТП при участии микроавтобуса. В аварии пострадали 7 человек.

Их с травмами разной степени госпитализировали в центральную больницу Жашкова, сообщили в пресс-службе ГосЧС на Киевщине (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

"На месте работали пять работников личного состава и одна единица техники. Бойцы ГосЧС отключили аккумуляторы авто от питания, чтобы избежать загорания", – уточнили "чрезвычайники".

Спасатели прибыли на место ДТП ГосЧС в Киевской области

Место аварии ГосЧС в Киевской области

Авария произошла на 142 км трассы Киев-Одесса, неподалеку от границы Киевской и Черкасской областей. Из-за этого спасением пострадавших занимались сотрудники 8-й Государственной пожарно-спасательной службы пгт Ставище (Киевщина), а госпитализацией больных – медики Жашкова (Черкасщина).

ДТП ГосЧС в Киевской области

В группе "Киев Оперативный" в Facebook уточнили, что лобовое столкновение произошло между авто Mercedes и Renault.

По словам свидетелей, микроавтобус Renault двигался в сторону Одессы, но внезапно вылетел на встречную полосу и столкнулся с другим авто. Водитель микроавтобуса ранее привлекался к ответственности за превышение скоростного режима, пишет Gazeta.ua.

Место аварии Google-карты

Как писал OBOZREVATEL, в Киеве в июне произошло жуткое ДТП – пьяный водитель на высокой скорости влетел в столб. Чтобы освободить его, спасателям пришлось вырезать пострадавшего из помятой машины.

Предварительно установлено, что в момент столкновения водитель не был пристегнут ремнем безопасности, поэтому головой почти пробил лобовое стекло авто.

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