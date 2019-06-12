ГлавнаяНовости
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
пледа Венето «Прикосновение природы» Участвовать
Приз
Конкурс
LadyCity

/Криминал

На Киевщине произошло масштабное ДТП: пострадали 7 человек

2.1тЧитать материал на украинском

Около села Юрковка в Киевской области произошло масштабное ДТП при участии микроавтобуса. В аварии пострадали 7 человек.

Их с травмами разной степени госпитализировали в центральную больницу Жашкова, сообщили в пресс-службе ГосЧС на Киевщине (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

"На месте работали пять работников личного состава и одна единица техники. Бойцы ГосЧС отключили аккумуляторы авто от питания, чтобы избежать загорания", – уточнили "чрезвычайники".

Спасатели прибыли на место ДТП

Спасатели прибыли на место ДТП

ГосЧС в Киевской области

Новости
Жуткая ДТП с ребенком в Конотопе: суд вынес решение по полицейскому
Место аварии

Место аварии

ГосЧС в Киевской области

Авария произошла на 142 км трассы Киев-Одесса, неподалеку от границы Киевской и Черкасской областей. Из-за этого спасением пострадавших занимались сотрудники 8-й Государственной пожарно-спасательной службы пгт Ставище (Киевщина), а госпитализацией больных – медики Жашкова (Черкасщина).

ДТП

ДТП

ГосЧС в Киевской области

В группе "Киев Оперативный" в Facebook уточнили, что лобовое столкновение произошло между авто Mercedes и Renault.

По словам свидетелей, микроавтобус Renault двигался в сторону Одессы, но внезапно вылетел на встречную полосу и столкнулся с другим авто. Водитель микроавтобуса ранее привлекался к ответственности за превышение скоростного режима, пишет Gazeta.ua.

Место аварии

Место аварии

Google-карты

Как писал OBOZREVATEL, в Киеве в июне произошло жуткое ДТП – пьяный водитель на высокой скорости влетел в столб. Чтобы освободить его, спасателям пришлось вырезать пострадавшего из помятой машины.

Предварительно установлено, что в момент столкновения водитель не был пристегнут ремнем безопасности, поэтому головой почти пробил лобовое стекло авто.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.

Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
1
0
Смешно
2
Интересно
4
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Попова Анна
Попова Анна
Моя иcкpенняя 6лагoдaрноcть тoмy, кто пoкaзaл мне этoт caйт WWW.PLANOSPOTIFY.COM/oxlbpmc Прoстo пpoйдя пpоcтой опроc пoлучилa пoчти полугодoвyю зapплату)) Пoльзуйтеcь, пoкa eщe eсть возможнocть=)
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения

ads pixel