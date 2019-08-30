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На Киевщине произошло два кровавых ДТП: есть пострадавшие и погибший

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В четверг, 29 августа, на Киевщине произошло два дорожно-транспортных происшествия с участием мототранспорта. В результате аварий два человека травмировались, еще один – погиб.

Как сообщила пресс-служба полиции Киевской области на своей странице в Facebook, ночью в городе Бровары водитель скутера Honda столкнулся с автобусом, который двигался в попутном направлении (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

В результате ДТП 26-летнего водителя и пассажирку скутера с черепно-мозговыми травмами различной степени тяжести госпитализировали в больницу. Оказалось, что пострадавшие ехали без шлемов.

Водитель скутера Honda столкнулся с автобусом

Водитель скутера Honda столкнулся с автобусом

Полиция Киевской области

Водитель и пассажиры автобуса повреждений не претерпели.

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Еще одна авария произошла в селе Мигалки Бородянского района. Местный житель за рулем мопеда не предоставил преимущество в движении грузовику, который двигался по главной дороге.

В результате столкновения 51-летний водитель мототранспорта от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия.

Водитель скутера Honda столкнулся с автобусом

Водитель скутера Honda столкнулся с автобусом

Полиция Киевской области

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
Теги
авария ДТП
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