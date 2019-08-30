На Киевщине произошло два кровавых ДТП: есть пострадавшие и погибший

В четверг, 29 августа, на Киевщине произошло два дорожно-транспортных происшествия с участием мототранспорта. В результате аварий два человека травмировались, еще один – погиб.

Как сообщила пресс-служба полиции Киевской области на своей странице в Facebook, ночью в городе Бровары водитель скутера Honda столкнулся с автобусом, который двигался в попутном направлении (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

В результате ДТП 26-летнего водителя и пассажирку скутера с черепно-мозговыми травмами различной степени тяжести госпитализировали в больницу. Оказалось, что пострадавшие ехали без шлемов.

Водитель скутера Honda столкнулся с автобусом Полиция Киевской области

Водитель и пассажиры автобуса повреждений не претерпели.

Новости На Киевщине в жуткое ДТП попал автобус с пассажирами

Еще одна авария произошла в селе Мигалки Бородянского района. Местный житель за рулем мопеда не предоставил преимущество в движении грузовику, который двигался по главной дороге.

В результате столкновения 51-летний водитель мототранспорта от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия.

Водитель скутера Honda столкнулся с автобусом Полиция Киевской области

Как сообщал OBOZREVATEL:

В Киеве грузовик сбил 10-летнего мальчика, когда тот переходил дорогу на пешеходном переходе. Школьник чудом остался жив, но получил тяжелые травмы. Авария произошла 29 августа на ул. Стеценко в Подольском районе.

В пятницу, 30 августа, в Киеве, недалеко от станции метро "Почайна", случилось ужасное дорожно-транспортное происшествие. Грузовой автомобиль Hyundai въехал в заднюю часть другого грузовика Renault.

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