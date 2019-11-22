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22 ноября • обновлено в 14:14
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/ Криминал

На Киевщине поезд насмерть сбил женщину

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На Киевщине возле станции "Березань" женщину насмерть сбил скоростной поезд. В тот момент она переходила железнодорожные пути в неустановленном месте.

Сообщение в милицию поступило 21 ноября, в 19 часов, написала пресс служба полиции Киевской области.

Погибшей оказалась местная жительница 1955 года. Женщина получила несовместимые с жизнью травмы.

На Киевщине поезд насмерть сбил женщину

На Киевщине поезд насмерть сбил женщину

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По факту открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 276 (Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL :

  • В селе Тарасовка Киево-Святошинского района Киевской области 14 ноября на переезде поезд сбил 18-летнюю девушку. Она была в наушниках.

  • Оказалось, что погибшей была 18-летняя чемпионка Украины и бронзовый призер чемпионата Европы по боксу Амина Булах.

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Автор
Яра Дорош
Темы
Новости Киева Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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