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10 февраля • обновлено в 18:43
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/ Криминал

На Киевщине мужчина хранил дома наркотиков на 2 млн: его поймали на горячем

1.6т
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Полицейские поймали мужчину, который у себя дома на Киевщине хранил наркотики стоимостью почти в 2 млн грн.

Речь идет именно о каннабисе. Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева на своей странице в Facebook (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 307 УК Украины, следователи провели обыск по месту жительства мужчины в Киевской области. Там они обнаружили семь 12-килограммовых полиэтиленовых пакетов с каннабисом, которые изъяли и направили на экспертизу. По ценам "черного рынка" стоимость этих наркотиков составляет почти 2 млн грн.

На Киевщине мужчина хранил дома наркотиков на 2 млн

На Киевщине мужчина хранил дома наркотиков на 2 млн

Так, 42-летнего мужчину задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ему сообщили о подозрении, будет решаться вопрос об избрании меры пресечения. Задержанному грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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На Киевщине мужчина хранил дома наркотиков на 2 млн

На Киевщине мужчина хранил дома наркотиков на 2 млн

На Киевщине мужчина хранил дома наркотиков на 2 млн

На Киевщине мужчина хранил дома наркотиков на 2 млн

На Киевщине мужчина хранил дома наркотиков на 2 млн

На Киевщине мужчина хранил дома наркотиков на 2 млн

Как сообщал OBOZREVATEL, правоохранители Киевской области задержали преступную группу, которая сбывала наркотики через Telegram-канал. Во время обысков полицейские обнаружили и изъяли большое количество марихуаны, метадона и амфетамина. Стоимость этих наркотиков по ценам "черного рынка" – более 1 млн. гривен.

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Автор
Яра Дорош
Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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Трубицын Александр
Трубицын Александр
Кучеряво живут свидомиты! :-)))
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