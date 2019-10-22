На Киевщине задержали трех подозреваемых в продаже наркотиков. Они сбывали амфетамин и каннабис с помощью Telegram-каналов. Организатором группировки оказался бывший военный.

Работники Управления противодействия наркопреступности Главного управления полиции в Киевской области, следственное управление совместно с сотрудниками прокуратуры региона поймали мужчин. Об этом написала пресс-служба полиции Киевщины (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Организатором группировки был 24-летний житель Переяслава-Хмельницкого, экс-военный. Во время обыска в его доме изъяли пакеты с измельченным веществом растительного происхождения, пакет с кристаллическим прозрачным веществом, а также записную книжку, где фиксировался наркотрафик.

На Киевщине экс-военный организовал систему сбыта наркотиков в соцсетях

"Продавцом" оказался 28-летний житель поселка Бабинцы, Бородянского района. В его доме также изъяли пакеты с измельченным растением, высушенные конопли, мобильные телефоны и банковские карточки. Мужчину задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Поставлял и изготавливал "зелье" 35-летний житель села Копачи, Обуховского района. Во время обыска в его доме также обнаружили наркотики.

В общем полицейские изъяли около 50 грамм амфетамина и почти 3 килограмма каннабиса, стоимость которых по ценам "черного рынка" составляет около 700 тысяч гривен.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, хранение или сбыт наркотических средств) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от шести до десяти лет с конфискацией имущества.

На Киевщине задержали трех подозреваемых в продаже наркотиков Полиция Киевской области

Они сбывали амфетамин и каннабис с помощью Telegram-каналов. Полиция Киевской области

Организатором группировки оказался бывший военный Полиция Киевской области

В общем полицейские изъяли около 50 грамм амфетамина и почти 3 килограмма каннабиса Полиция Киевской области

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киевской области четверо сотрудников конвойной службы занимались организацией незаконного отдыха членам преступной группы, которых обвиняли в тяжких преступлениях.

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