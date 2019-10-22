На Киевщине задержали трех подозреваемых в продаже наркотиков. Они сбывали амфетамин и каннабис с помощью Telegram-каналов. Организатором группировки оказался бывший военный.
Работники Управления противодействия наркопреступности Главного управления полиции в Киевской области, следственное управление совместно с сотрудниками прокуратуры региона поймали мужчин. Об этом написала пресс-служба полиции Киевщины (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).
Организатором группировки был 24-летний житель Переяслава-Хмельницкого, экс-военный. Во время обыска в его доме изъяли пакеты с измельченным веществом растительного происхождения, пакет с кристаллическим прозрачным веществом, а также записную книжку, где фиксировался наркотрафик.
На Киевщине экс-военный организовал систему сбыта наркотиков в соцсетях
"Продавцом" оказался 28-летний житель поселка Бабинцы, Бородянского района. В его доме также изъяли пакеты с измельченным растением, высушенные конопли, мобильные телефоны и банковские карточки. Мужчину задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
Поставлял и изготавливал "зелье" 35-летний житель села Копачи, Обуховского района. Во время обыска в его доме также обнаружили наркотики.
В общем полицейские изъяли около 50 грамм амфетамина и почти 3 килограмма каннабиса, стоимость которых по ценам "черного рынка" составляет около 700 тысяч гривен.
Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, хранение или сбыт наркотических средств) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от шести до десяти лет с конфискацией имущества.
На Киевщине задержали трех подозреваемых в продаже наркотиков
Полиция Киевской области
Они сбывали амфетамин и каннабис с помощью Telegram-каналов.
Полиция Киевской области
Организатором группировки оказался бывший военный
Полиция Киевской области
В общем полицейские изъяли около 50 грамм амфетамина и почти 3 килограмма каннабиса
Полиция Киевской области
Как сообщал OBOZREVATEL, в Киевской области четверо сотрудников конвойной службы занимались организацией незаконного отдыха членам преступной группы, которых обвиняли в тяжких преступлениях.
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