На Киевщине банду заподозрили в масштабных нападениях на предприятия. Фото и видео

Правоохранители Киевщины задержали вооруженную банду, которую обвинили в совершении разбойных нападений на предприятия области.

Как написала пресс-служба полиции Киевской области на своей странице в Facebok, пять человек, "большинство из которых уже имели проблемы с законом, во главе с криминальным авторитетом по кличке "Буба", основательно подозреваются в совершении по меньшей мере 11 разбойных нападений", а сумма нанесенного ущерба составляет более 1 млн грн (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Отмечается, что подозреваемые всегда тщательно готовились, просчитывали пути отхода, выбирали места, где нет камер видеонаблюдения, с помощью париков и накладных бород меняли свою внешность, меняли транспорт.

На Киевщине банду заподозрили в масштабных нападениях на предприятия

"Нападали они сначала на охранников, связывали их, угрожали оружием, после чего из сейфов похищали наличные", – говорится в посте.

Во время 18 обысков по месту жительства фигурантов, работники полиции обнаружили и изъяли большое количество разнообразного оружия, гранаты, глушитель, рации, пластид, дымовые шашки, а также парики, пластиковые стяжки, кастеты, ломы, мобильные телефоны, банковские карты, резиновые перчатки, стоимостные инструменты, приспособления и оборудование, в частности, телескопические лестницы и палки, наркотические вещества, деньги. Также правоохранители изъяли семь автомобилей, на которых передвигались подозреваемые.

На Киевщине банду заподозрили в масштабных нападениях на предприятия

На Киевщине банду заподозрили в масштабных нападениях на предприятия

На Киевщине банду заподозрили в масштабных нападениях на предприятия

"Все участники группировки задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины и находятся в изоляторе временного содержания. В настоящее время мужчины проверяются на причастность к совершению других аналогичных преступлений на территории Киевщины", – добавили в полиции.

Мужчинам объявлено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 187 (Разбой) и 257 (Бандитизм) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения, правоохранители обратятся в суд с ходатайством содержания под стражей.

На Киевщине банду заподозрили в масштабных нападениях на предприятия

На Киевщине банду заподозрили в масштабных нападениях на предприятия

На Киевщине банду заподозрили в масштабных нападениях на предприятия

На Киевщине банду заподозрили в масштабных нападениях на предприятия

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве полиция задержала двух молодых парней, которых заподозрили в убийстве рыбака для того, чтобы завладеть его авто и погасить кредиты.

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