"Похищение" главы крупного банка в Киеве: вскрылись новые детали

В Киеве, 16 ноября, СБУ задержали главу Укрэксимбанка Александра Гриценко. Изначально в СМИ сообщили о похищении банкира, однако позже эту информацию опровергла член набсовета финучреждения Виктория Страхова.

Так, финансист на своей странице в соцсети написала: "Никто не похищен. Подождите официального заявления правоохранительных органов". При этом на вопрос в комментарии, не было ли похищение инсценировано с целью защиты Гриценко, как это было с журналистом Аркадием Бабченко (тогда правоохранители инсценировали его убийство. - Ред.), Страхова ответила "нет".

В пресс-службе СБУ заявили: Гриценко задержали по поручению ГПУ по подозрению в создании преступной организации, присвоении средств и легализации их преступным путем. Вероятно, преступления связаны с деньгами, полученными во времена президентства Виктора Януковича.

В Киеве задержали Александра Гриценко mind.ua

"Никакого похищение одного из членов правления АО "Укрэксимбанк" не было. Он был задержан сотрудниками Службы безопасности Украины по поручению Генеральной прокуратуры Украины в рамках уголовного производства по признакам совершения преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 255, ч.5 ст. 191, ч.3 ст. 209. Задержание происходило исключительно в рамках действующего законодательства. В настоящее время задержанный помещен в изолятор временного содержания", – заявили в СБУ.

Отметим, как сообщил канал "Прямий", по словам родственников, неизвестные забрали мужчину в черный автобус на глазах у ребенка, с которым он гулял. Члены семьи банкира уже обратились в полицию. Официального подтверждения факта похищения нет.

В Киеве похитили главу "Укрэксимбанка" inventure.com.ua

Кто такой Гриценко

На сайте госбанка страница с биографией Гриценко пустует уже несколько лет. Первые упоминания о его карьере в финансовом секторе появились в 2004-м. Тогда он работал в Министерстве финансов начальником управления в департаменте финполитики, а министром был Николай Азаров. Правда, Гриценко продержался на должности всего год.

Уже в 2007-м начался лондонский период работы Гриценко. Сперва в Standart Bank PLC (вице-президент департамента рынка капиталов), а затем в Havilland S.A (ассоциированным директором).

После смены власти в 2014-м он вернулся в Украину, прошел конкурс на должность главы крупнейшего банка – главы Укрэксимбанка. Там он и продолжил свою карьеру вплоть до задержания.

Один из участников рынка рассказал OBOZREVATEL: у Гриценко были хорошие отношения с властью, он выдавал кредиты, в том числе "Укроборонпрому". "Приходил как инвестбанкир. За пять лет стал очень влиятельным. Точно знаю, что его кандидатуру рассматривали даже на должность главы НБУ. Но тогда политически не сложилась, должность досталась Смолию (Яков. - действующий глава Нацбанка)", – рассказывает один из участников рынка.

Александр Гриценко

Единственное темное пятно в биографии – расследование экс-нардепа Сергея Лещенко о кредите корпорации "Богдан" (ее президент – подозреваемый в хищениях бывший замсекретаря СНБО Олег Гладковский (Свинарчук). Политик в эфире одного из телеканалов заявил, что Гриценко заключил с корпорацией договор реструктуризации кредита под 0,5-1,5% годовых аж до 2031 года.

"До конца 2018 года процент "Богдану" составит 0,5%! Весь следующий год ставка будет 1%. В 2020 – 1,5%. При том, что сейчас учетная ставка НБУ, то есть процент, под который Нацбанк дает в долг коммерческим банкам, составляет 17%", – заявил Лещенко в эфире 24 канала.

На данный момент в СБУ не разглашают, в чем именно подозревают Гриценко. Однако, по их версии, он участвовал в организации преступной группировки, присваивал средства и незаконно их легализовал.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Голосеевском районе Киева 16 апреля неизвестные побили и похитили мужчину. Его затолкали в черный Ford Transit и увезли в неизвестном направлении.

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