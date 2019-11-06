"На дорогу домой!" В Киеве предупредили о хитром мошеннике

В Киеве мужчину обвинили в том, что он попрошайничал на дорогу домой, в другой город, но на самом деле жил в столице Украины.

Об этом написала киевлянка Екатерина Сидоренко на странице "Оболонский район г. Киева" в Facebook. Также она предоставила фото паспорта вероятного мошенника.

"Осторожно, Оболонь. Развод – этот индивидуум просит деньги на дорогу, чтобы уехать домой, а на самом деле живет в Киеве. Таким образом обманул уже не одного человека", – отметила киевлянка.

В Киеве предупредили о хитром мошеннике

В комментариях она и другие пользователи рассказали "истории знакомства" с мужчиной.

"Давали ему 40 грн, не хватало суммы на билет в Днепр... На стройке, говорил, обманули, плакал даже. Искал, где бы машину помыть, чтобы ему заплатили", "Я ему 50 гривен дала на дорогу 2.11.19. Сфоткала паспорт и позже узнала, что он так зарабатывает", – написали киевляне.

Пост киевлянки в сети Скриншот

Коментарии пользователей Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL:

В Киеве заметили наглую молодую мошенницу, которая попрошайничала в метро "на билет" домой.

Потом девушка попалась во второй раз. В сети опубликовали видео.

Затем мошенницу опять заметили в метро. В тот раз она была еще с одной девушкой.

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