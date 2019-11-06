"На дорогу домой!" В Киеве предупредили о хитром мошеннике

В Киеве мужчину обвинили в том, что он попрошайничал на дорогу домой, в другой город, но на самом деле жил в столице Украины.
Об этом написала киевлянка Екатерина Сидоренко на странице "Оболонский район г. Киева" в Facebook. Также она предоставила фото паспорта вероятного мошенника.
"Осторожно, Оболонь. Развод – этот индивидуум просит деньги на дорогу, чтобы уехать домой, а на самом деле живет в Киеве. Таким образом обманул уже не одного человека", – отметила киевлянка.
В Киеве предупредили о хитром мошеннике
В комментариях она и другие пользователи рассказали "истории знакомства" с мужчиной.
"Давали ему 40 грн, не хватало суммы на билет в Днепр... На стройке, говорил, обманули, плакал даже. Искал, где бы машину помыть, чтобы ему заплатили", "Я ему 50 гривен дала на дорогу 2.11.19. Сфоткала паспорт и позже узнала, что он так зарабатывает", – написали киевляне.
Пост киевлянки в сети
Скриншот
Коментарии пользователей
Скриншот
Как сообщал OBOZREVATEL:
В Киеве заметили наглую молодую мошенницу, которая попрошайничала в метро "на билет" домой.
Потом девушка попалась во второй раз. В сети опубликовали видео.
Затем мошенницу опять заметили в метро. В тот раз она была еще с одной девушкой.
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