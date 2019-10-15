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15 октября • обновлено в 14:09
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Малышка не увидит маму: подробности кровавого ДТП со "скорой" в Киеве

1.1т Читать материал на украинском

Жуткая авария с автомобилем скорой помощи в Киеве шокировала многих горожан. В результате происшествия погиб водитель медицинского авто и фельдшер Мария Апилат. Женщина недавно вышла замуж и воспитывала маленькую дочь.

Подробности трагедии в нашем материале.

Мария Апилат с мужем Вячеславом

Мария Апилат с мужем Вячеславом

Соцсети

Авария произошла вечером 13 октября в Днепровском районе. Микроавтобус службы "103", в котором помимо водителя и двух фельдшеров находилась девочка-пациент (предварительно ребенка везли на УЗИ по поводу инородного тела в глотке) с отцом и матерью, столкнулся с легковушкой Peugeot.

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ДТП с "скорой" в Киеве

ДТП с "скорой" в Киеве

Медицинское авто столкнулось с легковушкой Peugeot, в которой находилась мать с детьми

Медицинское авто столкнулось с легковушкой Peugeot, в которой находилась мать с детьми

Как сообщила в Facebook сотрудница подстанции скорой помощи Лайма Гейдар, водитель "скорой" погиб мгновенно.

"Ему оторвало голову, а фельдшера выбросило из салона и придавило машиной скорой. Оба мертвы. Вот такая у нас рисковая работа. На их месте мог быть абсолютно любой сотрудник скорой", – отметила она.

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По словам Лаймы, второй сотрудник "скорой" Алексей Калынюк находится в реанимации. Также травмы получил ребенок-пациент с родителями, и женщина с детьми – водитель и пассажиры Peugeot.

Момент ДТП с участием "скорой"

Как стало известно, на подстанции скорой помощи Мария Апилат работает недавно.

"Маша стажировалась у меня на бригаде, когда три года назад пришла на нашу подстанцию. Без матери остался ее маленький ребенок, девочка. Маша заботилась о маме-инвалиде и бабушке. Весной этого года вышла замуж, казалось бы, вся жизнь впереди", – написала Лайма Гейдар.

На страничке в соцсети мужа Марии Вячеслава Тарасенко опубликованы семейные фотографии. Видно, что молодые люди были очень счастливыми.

Полиция расследует все обстоятельства трагедии. Уголовное производство открыто по ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения).

Мария с семьей

Мария с семьей

Соцсети

Мария с семьей

Мария с семьей

Соцсети

Мария и ее муж Вячеслав работали в "скорой"

Мария и ее муж Вячеслав работали в "скорой"

Соцсети

Прощание с Марией Апилат состоится 16 октября в 14:00 по адресу ул. П. Запорожца 26 (Киевская городская клинической больница № 3).

Как сообщал OBOZREVATEL, 10 октября в Киеве на перекрестке столкнулись "скорая" и автомобиль Ford. На момент происшествия медицинский автомобиль двигался с включенными проблесковыми маячками. В результате ДТП медицинское авто, в котором находились медики и пациент, перевернулось.

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Автор
Александр Китраль Александр Китраль
Темы
Эксклюзив Криминал Война на дорогах
Место
Украина Киев
Теги
ДТП авто криминал
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