Мальчик не дышал: в Киеве забили тревогу из-за таинственной гибели школьника

В Киеве полиция расследует смерть 9-летнего мальчика. Ребенок находился в квартире, в которой ощущался запах газа.
Трагедия произошла 9 сентября в одном из домов на бульваре Дружбы Народов в Печерском районе. Об этом OBOZREVATEL узнал из собственных источников.
В полиции нашим журналистам данный случай подтвердили, уточнив, что по предварительной информации, школьник отравился газом.
"О том, каким образом газ попал в квартиру, пока неизвестно", – сообщили в ведомстве.
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Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве грузовик сбил 10-летнего мальчика, когда тот переходил дорогу по пешеходному переходу.
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