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10 сентября • обновлено в 22:37
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Мальчик не дышал: в Киеве забили тревогу из-за таинственной гибели школьника

47.6т Читать материал на украинском

В Киеве полиция расследует смерть 9-летнего мальчика. Ребенок находился в квартире, в которой ощущался запах газа.

Трагедия произошла 9 сентября в одном из домов на бульваре Дружбы Народов в Печерском районе. Об этом OBOZREVATEL узнал из собственных источников.

В полиции нашим журналистам данный случай подтвердили, уточнив, что по предварительной информации, школьник отравился газом.

"О том, каким образом газ попал в квартиру, пока неизвестно", – сообщили в ведомстве.

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Иллюстрация

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве грузовик сбил 10-летнего мальчика, когда тот переходил дорогу по пешеходному переходу.

Школьник чудом остался жив, при этом получил тяжелые травм

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Темы
Эксклюзив Криминал Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
Теги
криминал Национальная полиция Украины дети
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