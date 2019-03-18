Лодка перевернулась: под Киевом на Днепре погибли люди

В Киевской области перевернулась лодка с тремя рыбаками. В результате погибли двое мужчин 34-36 лет.

Как сообщили OBOZREVATEL местные жители, трагедия произошла 17 марта в с. Ходоров Мироновского района. Мужчины удили рыбу в заводи Днепра. По неустановленным пока причинам, лодка, в которой находились рыбаки, перевернулась и люди оказались в воде.

В итоге на берег удалось добраться лишь одному рыбаку. По данным нашего собеседника, выживший получил переохлаждение и был доставлен в больницу.

Трагедия произошла в с. Ходоров под Киевом Google. Maps

Трагедия произошла в с. Ходоров под Киевом Google. Maps

На место происшествия прибыли водолазы, которые достали тело одного из погибших. Продолжаются поиски тела второго рыбака. Обстоятельства ЧП устанавливаются.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве неизвестный плеснул в лицо кислотой нейрохирургу. Нападение произошло на пороге клиники. Пострадавший был доставлен в больницу, а преступнику удалось сбежать.

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