Лежал полгода: в центре Киева нашли труп женщины

В Киеве полиция обнаружила труп женщины, которая предварительно скончалась еще полгода назад.

Происшествие случилось в одном из домов на улице Бастионной, передает "Информатор".

Отмечается, что полицию вызвали соседи, которые сообщили, что с зимы не видели женщину. Также с февраля она не приходила за пенсией.

Возле квартиры полицейский почувствовали трупный запах, поэтому решились вскрыть жилище. Разбив окно и попав в квартиру, копы нашли разложившийся и ссохшийся труп пенсионерки. Предварительно, 69-летняя женщина умерла еще зимой.

На месте работала следственно-оперативная группа. Дата смерти и другие подробности будут устанавливать судмедэксперты и правоохранители.

Полиция NewsOne

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