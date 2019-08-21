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Лежал полгода: в центре Киева нашли труп женщины

1.5т Читать материал на украинском

В Киеве полиция обнаружила труп женщины, которая предварительно скончалась еще полгода назад.

Происшествие случилось в одном из домов на улице Бастионной, передает "Информатор".

Отмечается, что полицию вызвали соседи, которые сообщили, что с зимы не видели женщину. Также с февраля она не приходила за пенсией.

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Возле квартиры полицейский почувствовали трупный запах, поэтому решились вскрыть жилище. Разбив окно и попав в квартиру, копы нашли разложившийся и ссохшийся труп пенсионерки. Предварительно, 69-летняя женщина умерла еще зимой.

На месте работала следственно-оперативная группа. Дата смерти и другие подробности будут устанавливать судмедэксперты и правоохранители.

Полиция

Полиция

NewsOne

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
Теги
Национальная полиция Украины полиция
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