Коп и хулиганы избили мужчину в Киеве: за дело взялось ГБР

Группа хулиганов, среди которых был сотрудник Национальной полиции Украины, избила мужчину в Дарницком районе Киева.

Это произошло 6 апреля в одной из зон отдыха, написала первый заместитель главы Государственного бюро расследований Ольга Варченко на своей странице в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Группа неизвестных из хулиганских побуждений, сопровождающихся особой дерзостью, с применением предмета, похожего на огнестрельное оружие, наносили удары в область туловища и головы другой неустановленной личности. Установлено, что одно из лиц, осуществлявших хулиганские действия, является работником Национальной полиции Украины", — рассказала она.

Драка в Киеве Скриншот видео

По словам Варченко, в этой связи ГБР начато досудебное расследование по признакам уголовного преступления, предусмотренного частью 4 статьи 296 Уголовного кодекса Украины. В случае доказательства в судебном порядке вины лиц, причастных к совершению преступления, им грозит наказание до семи лет лишения свободы. Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепре молодые парни избили и сбросили в реку 48-летнего мужчину. От полученных травм он скончался. Преступники сделали этого ради того, чтобы снять ролик на телефон, рассказал заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!