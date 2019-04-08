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/Криминал

Коп и хулиганы избили мужчину в Киеве: за дело взялось ГБР

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Группа хулиганов, среди которых был сотрудник Национальной полиции Украины, избила мужчину в Дарницком районе Киева.

Это произошло 6 апреля в одной из зон отдыха, написала первый заместитель главы Государственного бюро расследований Ольга Варченко на своей странице в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Группа неизвестных из хулиганских побуждений, сопровождающихся особой дерзостью, с применением предмета, похожего на огнестрельное оружие, наносили удары в область туловища и головы другой неустановленной личности. Установлено, что одно из лиц, осуществлявших хулиганские действия, является работником Национальной полиции Украины", — рассказала она.

Драка в Киеве

Драка в Киеве

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По словам Варченко, в этой связи ГБР начато досудебное расследование по признакам уголовного преступления, предусмотренного частью 4 статьи 296 Уголовного кодекса Украины. В случае доказательства в судебном порядке вины лиц, причастных к совершению преступления, им грозит наказание до семи лет лишения свободы. Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепре молодые парни избили и сбросили в реку 48-летнего мужчину. От полученных травм он скончался. Преступники сделали этого ради того, чтобы снять ролик на телефон, рассказал заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин.

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Персона
Ольга Варченко
Место
УкраинаКиев
Тег
Государственное Бюро Расследований
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