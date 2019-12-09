Главная Новости
9 декабря • обновлено в 16:20
МоваЯзык
Lady МедОбоз

/ Криминал

В "войне" Кличко и Богдана появился новый поворот

1.8т
Читать материал на украинском

Полиция начала уголовное производство относительно вероятного "самоуправства" главы Офиса президента Украины Андрея Богдана по заявлению мэра Киева Виталия Кличко, увольнение которого от должности главы КГГА уже согласовал Кабмин и еще будет рассматривать президент Владимир Зеленский.

Об этом говорится в ответе правоохранителей главе города, который оказался в распоряжении "Радио Свобода" (чтобы посмотреть документ, доскролльте до конца страницы).

"27 ноября 2019 следственным управлением Главного управления Национальной полиции в городе Киеве внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований (...) по признакам уголовного нарушения, предусмотренного статьей 356 Уголовного кодекса Украины", – говорится в ответе Нацполиции.

Виталий Кличко и Андрей Богдан

Виталий Кличко и Андрей Богдан

Сам Богдан пока публично не отреагировал на обращение Кличко к правоохранителям.

Новости
Богдан обвинил Кличко в компромиссах со "смотрящими" Киева: мэр ответил
Документ об уголовном производстве относительно Богдана

Документ об уголовном производстве относительно Богдана

Радио Свобода

Как сообщал OBOZREVATEL:

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.

Автор
Яра Дорош
Тема
Новости Киева и Киевской области
Персоны
Андрей Богдан Виталий Кличко
Место
Украина Киев
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
4
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости Киева

Топ-публикации

Топ-блоги