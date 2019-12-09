В "войне" Кличко и Богдана появился новый поворот

Полиция начала уголовное производство относительно вероятного "самоуправства" главы Офиса президента Украины Андрея Богдана по заявлению мэра Киева Виталия Кличко, увольнение которого от должности главы КГГА уже согласовал Кабмин и еще будет рассматривать президент Владимир Зеленский.
Об этом говорится в ответе правоохранителей главе города, который оказался в распоряжении "Радио Свобода" (чтобы посмотреть документ, доскролльте до конца страницы).
"27 ноября 2019 следственным управлением Главного управления Национальной полиции в городе Киеве внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований (...) по признакам уголовного нарушения, предусмотренного статьей 356 Уголовного кодекса Украины", – говорится в ответе Нацполиции.
Виталий Кличко и Андрей Богдан
Сам Богдан пока публично не отреагировал на обращение Кличко к правоохранителям.
Документ об уголовном производстве относительно Богдана
Радио Свобода
Как сообщал OBOZREVATEL:
Глава Офиса президента Богдан направил в Кабмин просьбу об увольнении Кличко с должности главы КГГА.
4 сентября Кабмин поддержал увольнение главы КГГА Кличко.
Сам Кличко заявил, что Кабмин сделал шаг навстречу тому, чтобы в столице было двоевластие. Но, по его словам, уволить его могут только киевляне.
В конце сентября Кличко подал иск против Богдана из-за решения об увольнении его с должности главы Киевской городской государственной администрации.
Уже 1 ноября появилась информация о том, что мэр Киева на фоне скандала с его увольнением с должности главы КГГА написал заявление в полицию против руководителя Офиса президента, обвиняя последнего в "самоуправстве".
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