За неделю, с 20 по 27 февраля, в столице произошло 28 грабежей – таковы официальные данные полиции Киева. Жертвами грабителей становятся даже дети.

Преступники выдергивают сумки, отбирают деньги и не брезгуют даже недорогими телефонами, а нападения происходят в разное время суток.

Что происходит – разбирался OBOZREVATEL.

Нападение грабителя. Иллюстрация "Корреспондент"

"Ошибочно считать, что грабители орудуют исключительно в темное время суток. И утром, по пути на учебу или работу, и вечером стоит быть бдительными", – рассказал источник OBOZREVATEL.

Так, 25 февраля в Соломенском районе Киева около двенадцати ночи неизвестный отобрал у 18-летней девушки мобильный телефон. Это случилось на ул. Василенко.

Подобное преступление произошло утром того же дня на бульваре Дружбы Народов в Печерском районе. Жертвой "охотника на телефоны" стал 50-летний мужчина.

Днем ранее в Святошинском районе столицы на бульваре Кольцова неизвестный отобрал у 73-летней женщины... 150 гривен. А вечером 23 февраля на том же бульваре жертвой преступников стала уже 30-летняя женщина. Двое грабителей отобрали у нее сумку, мобильник и несколько тысяч грн.

Отметим, нередко жертвами грабителей становятся девушки, которые поздно вечером возвращаются домой. Преступники считают их легкой добычей.

Также грабители, особенно наркозависимые, нередко "охотятся" на детей. Например, вечером 22 февраля, когда еще было светло, преступник отобрал мобильные телефоны у двух братьев, младшему из которых всего 10 лет. Это произошло на улице Милославской в Деснянском районе Киева.

ЛОВЯТ ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ

Отметим, что иногда правоохранители быстро задерживают грабителей. Так произошло в Днепровском районе. В парке на улице Попудренко парень отобрал у прохожего рюкзак. По указанному адресу выехали патрульные и следственно-оперативная группа.

На месте происшествия пострадавший рассказал полицейским, что к нему подошел парень и попросил сигарету. На отказ отреагировал агрессивно: набросился с кулаками, а затем схватил рюкзак с документами и скрылся.

17-летнего жителя Деснянского района задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Фигуранту сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до четырех лет лишения свободы.

Задержанный грабитель. Ему грозит до 4 лет лишения свободы

Как сообщал OBOZREVATEL, 25 февраля в центре Киева обнаружили застреленным бизнесмена-уголовника Леонида Вульфа. А 21 февраля в доме бывшего министра иностранных дел Украины Леонида Кожары было обнаружено тело бизнесмена Сергея Старицкого тоже с огнестрельным ранением.

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