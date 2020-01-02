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2 января • обновлено в 16:31
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/ Криминал

Порезал ножом родителей: в Киеве произошло кровавое нападение

1.5т
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В Подольском районе Киева мужчина напал с ножом на своих родителей и нанес им серьезные ранения.

Инцидент произошел 1 января на ул. Ивана Выговского (бывшая Маршала Гречко), сообщили OBOZREVATEL в пресс-службе ГУНП в Киеве.

Полицию вызвал отец нападающего. В результате инцидента он получил проникающее ранение груди, а его жена – ранения плеча.

В Киеве мужчина напал с ножом на родителей

В Киеве мужчина напал с ножом на родителей

dtp.kiev.ua

По словам пострадавших, их сын находится на учете в психоневрологическом диспансере.

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В Подольском районе Киева мужчина напал с ножом на родителей

В Подольском районе Киева мужчина напал с ножом на родителей

Google. Maps

Как сообщал OBOZREVATEL, в одном из парков Святошинского района Киева мужчина получил смертельный удар ножом. "Разборки" состоялись, когда двое прохожих пытались посадить на скамейку человека, который был в состоянии алкогольного опьянения.

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Автор
Антон Степанов
Темы
Эксклюзив Криминал Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
Теги
криминал Национальная полиция Украины
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