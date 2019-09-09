Избили и выбросили на газон: в Киеве водители жестоко наказали пешехода за замечание

В Киеве водители жестоко избили пешехода, который сделал им замечание за проезд по тротуару.

Об этом идет речь в сюжете "5 канала" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Потерпевший Максим Крижановский рассказал, что вышел выгулять собаку, но не смог пройти по тротуару из-за огромного количества автомобилей. Мужчина, которого переполняло возмущение, решил высказать его водителям.

В Киеве водители жестоко избили пешехода за замечание

Когда слова не подействовали, Крижановский начал снимать на видео автомобили. Водители в ответ набросились на недовольного киевлянина.

"Начали мне рассказывать, что здесь проезжая часть и чтобы я не мешал им ездить, потом чем-то ударили и я потерял сознание и пришел в себя здесь на газоне, куда меня выбросили", – поделился он.

"Скорая" сразу же прибыла по вызову, а полиция отказалась вмешиваться в конфликт. Отмечается, что сразу после избиения мимо проезжали две патрульные машины, однако полицейские не обратили внимания на происходящее.

В Киеве водители жестоко избили пешехода Скриншот из видео

В Киеве водители жестоко избили пешехода Скриншот из видео

Вечером того дня к дому потерпевшего приехала следственно-оперативная группа. Открыли производства, взяли показания, назначили судмедэкспертизу. После нее мужчина сам прошел обследование, которое выявило трещину верхней челюсти. В полиции после почти двух недель еще не получили результаты экспертизы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве на Оболони в среду, 24 июля, шестеро хулиганов избили полицейского, который вмешался в конфликт.

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