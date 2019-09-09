Избили и выбросили на газон: в Киеве водители жестоко наказали пешехода за замечание

В Киеве водители жестоко избили пешехода, который сделал им замечание за проезд по тротуару.
Об этом идет речь в сюжете "5 канала" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).
Потерпевший Максим Крижановский рассказал, что вышел выгулять собаку, но не смог пройти по тротуару из-за огромного количества автомобилей. Мужчина, которого переполняло возмущение, решил высказать его водителям.
В Киеве водители жестоко избили пешехода за замечание
Когда слова не подействовали, Крижановский начал снимать на видео автомобили. Водители в ответ набросились на недовольного киевлянина.
"Начали мне рассказывать, что здесь проезжая часть и чтобы я не мешал им ездить, потом чем-то ударили и я потерял сознание и пришел в себя здесь на газоне, куда меня выбросили", – поделился он.
"Скорая" сразу же прибыла по вызову, а полиция отказалась вмешиваться в конфликт. Отмечается, что сразу после избиения мимо проезжали две патрульные машины, однако полицейские не обратили внимания на происходящее.
В Киеве водители жестоко избили пешехода
Скриншот из видео
В Киеве водители жестоко избили пешехода
Скриншот из видео
Вечером того дня к дому потерпевшего приехала следственно-оперативная группа. Открыли производства, взяли показания, назначили судмедэкспертизу. После нее мужчина сам прошел обследование, которое выявило трещину верхней челюсти. В полиции после почти двух недель еще не получили результаты экспертизы.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве на Оболони в среду, 24 июля, шестеро хулиганов избили полицейского, который вмешался в конфликт.
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