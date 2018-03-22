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Хватило бы уничтожить вагон: в метро Киева задержали взрывателя

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В метро Киева задержали пассажира с мощной взрывчаткой.

Мужчина вез в рюкзаке тротиловую шашку, пластид, запалы и детонаторы. Изъятого достаточно, чтобы уничтожить, например, троллейбус, вагон метро или несколько автомобилей, сообщает пресс-служба полиции столицы.

Событие произошло утром 22 марта на станции метро "Житомирская". Мужчина направлялся в центр города.

Задержанный – уроженец Волынской области 1990 года рождения, однако в последнее время он жил в столице. Взрывчатку направили на экспертизу, а с мужчиной сейчас работают сотрудники Службы безопасности.

В Киеве задержали мужчину с взрывчаткой

полиция Киева

В Киеве задержали мужчину с взрывчаткой

полиция Киева

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В связи с запланированными массовыми мероприятиями правительственном квартале Киева полиция усилила меры безопасности. Правоохранители призывают жителей столицы быть бдительными и внимательными к подозрительным предметам или людям.

Как сообщал "Обозреватель", Рада запретила носить оружие и взрывчатку в госучреждения.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
Объект
Киев
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