Хватило бы уничтожить вагон: в метро Киева задержали взрывателя

В метро Киева задержали пассажира с мощной взрывчаткой.

Мужчина вез в рюкзаке тротиловую шашку, пластид, запалы и детонаторы. Изъятого достаточно, чтобы уничтожить, например, троллейбус, вагон метро или несколько автомобилей, сообщает пресс-служба полиции столицы.

Событие произошло утром 22 марта на станции метро "Житомирская". Мужчина направлялся в центр города.

Задержанный – уроженец Волынской области 1990 года рождения, однако в последнее время он жил в столице. Взрывчатку направили на экспертизу, а с мужчиной сейчас работают сотрудники Службы безопасности.

В Киеве задержали мужчину с взрывчаткой полиция Киева

В Киеве задержали мужчину с взрывчаткой полиция Киева

В связи с запланированными массовыми мероприятиями правительственном квартале Киева полиция усилила меры безопасности. Правоохранители призывают жителей столицы быть бдительными и внимательными к подозрительным предметам или людям.

Как сообщал "Обозреватель", Рада запретила носить оружие и взрывчатку в госучреждения.