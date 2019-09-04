"Хочу забрать вашего ребенка": под Киевом устроили "охоту" на женщину с дочерью

В городе Вышгород Киевской области женщина якобы преследовала мать с дочерью и хотела забрать ребенка.

Об этом сообщила жительница Киевщины Анна Евтушенко на странице "Вишгород Вышгород Vyshgorod Uptown Вишгородський район Київщина" в Facebook. Она опубликовала фото преследовательницы (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

Евтушенко написала, что шла с дочерью на площадку и поняла, что их преследует женщина. Мать девочки спросила, что той нужно. На это женщина якобы ответила, что хочет забрать ребенка.

Женщина, которая преследовала мать с дочерью Facebook Анны Евтушенко

"Мы с дочерью сегодня (30 августа. – Ред.) шли на площадку, и я почувствовала, что за нами кто-то идет. Думала сначала, что просто пьяница, потому что первая встреча с той женщиной была у магазина "Сяйво", а там контингент оставляет желать лучшего! Но действительно шла именно за нами. Когда я поняла, села на скамейку возле дома, рядом с которой стоял человек. Спросила, что ей нужно – а она очень спокойно ответила: "Я хочу забрать вашего ребенка". Потом сказала, что у нее такой же ребенок, и спросила, вообще моя ли это дочь!!!" – подчеркнула Евтушенко.

Женщина добавила, что вызвала правоохранителей, а те сказали, якобы преследовательница – психически больна.

"Я сначала не знала, что делать – кричать, фотографировать ее или звонить в полицию. Позвонила в полицию ... Правоохранители забрали женщину в отдел и сказали, она психически больна", – написала Евтушенко.

В городе Вышгород Киевской области женщина якобы преследовала мать с дочерью Facebook Анны Евтушенко

Сообщение в сети Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, 18 августа в Коростене (Житомирская область) полиция задержала 45-летнего иностранца по подозрению в лишении свободы местной жительницы. Мужчина сначала преследовал девушку, которая не хотела с ним общаться, а затем с помощью шантажа и силы заставил поехать вместе с ним за границу.

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