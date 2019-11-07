"Где скачать график "минирований"?" В сети с сарказмом отреагировали на закрытие метро в Киеве

Пользователи сети с сарказмом и одновременно возмущенно отреагировали на закрытие станций метро "Золотые Ворота", "Красный хутор" (обе – зеленая ветка) и "Академгородок" (красная ветка) в Киеве 7 ноября из-за "минирования".

Это уже третий случай за месяц. О новой чрезвычайной ситуации сообщила пресс-служба КП "Киевский метрополитен" на своей странице в Facebook.

Киевляне начали активно комментировать посты, шутя о том, кому нужно "минировать" станцию "Красный хутор", а также возмущаясь такой большой частотой подобных ЧП.

Станции метро "Золотые Ворота" и "Красный хутор"

"Черт с тем "Академом", кто "минирует" "Красный Хутор"?!", "Извращенцы какие-то, точно", "И вы до сих пор считаете метро самим быстрым транспортом в Киеве?! Да, с таким графиком работы скорее в маршрутке проедешь через все пробки!", "Это не нормально, когда каждый день полгорода стоит, потому что кому-то дома скучно, и он решил повеселиться...", "Да, сколько можно?!", "Красный хутор?" Эти минеры какие извращенцы", "Чтобы им с*аки бомбанули, этим "минерам", "Как уже достали эти "минеры", "А где скачать график "минирования"?", "Красный хутор"? А "минеры" те еще тролли", – написали они.

Комментарии пользователей Скриншот

Комментарии пользователей Скриншот

Комментарии пользователей Скриншот

Комментарии пользователей Скриншот

Комментарии пользователей Скриншот

Комментарии пользователей Скриншот

Комментарии пользователей Скриншот

Комментарии пользователей Скриншот

Комментарии пользователей Скриншот

Новости В Киеве на полтора года ограничат вход на одну из центральных станций метро

Как сообщал OBOZREVATEL:

В Киеве в четверг, 7 ноября, экстренно закрывали станции метро "Золотые Ворота", "Красный хутор" (обе – зеленая ветка) и "Академгородок" (красная ветка).

Перед тем, 1 ноября, также закрывали входы и выходы на станции метро "Театральная" и "Крещатик", вход на станцию "Арсенальная" (все – красная ветка метро), пересадочные узлы.

Аналогичная ситуация наблюдалась и 5 ноября, когда внезапно закрывали станции метро "Майдан Незалежности" (синяя ветка) и "Дворец спорта" (зеленая ветка), а также соответствующие пересадочные узлы.

Ни в одном из случаев информация о "минировании" не подтвердилась.

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