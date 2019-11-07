"Где скачать график "минирований"?" В сети с сарказмом отреагировали на закрытие метро в Киеве

Пользователи сети с сарказмом и одновременно возмущенно отреагировали на закрытие станций метро "Золотые Ворота", "Красный хутор" (обе – зеленая ветка) и "Академгородок" (красная ветка) в Киеве 7 ноября из-за "минирования".
Это уже третий случай за месяц. О новой чрезвычайной ситуации сообщила пресс-служба КП "Киевский метрополитен" на своей странице в Facebook.
Киевляне начали активно комментировать посты, шутя о том, кому нужно "минировать" станцию "Красный хутор", а также возмущаясь такой большой частотой подобных ЧП.
Станции метро "Золотые Ворота" и "Красный хутор"
"Черт с тем "Академом", кто "минирует" "Красный Хутор"?!", "Извращенцы какие-то, точно", "И вы до сих пор считаете метро самим быстрым транспортом в Киеве?! Да, с таким графиком работы скорее в маршрутке проедешь через все пробки!", "Это не нормально, когда каждый день полгорода стоит, потому что кому-то дома скучно, и он решил повеселиться...", "Да, сколько можно?!", "Красный хутор?" Эти минеры какие извращенцы", "Чтобы им с*аки бомбанули, этим "минерам", "Как уже достали эти "минеры", "А где скачать график "минирования"?", "Красный хутор"? А "минеры" те еще тролли", – написали они.
Комментарии пользователей
Скриншот
Комментарии пользователей
Скриншот
Комментарии пользователей
Скриншот
Комментарии пользователей
Скриншот
Комментарии пользователей
Скриншот
Комментарии пользователей
Скриншот
Комментарии пользователей
Скриншот
Комментарии пользователей
Скриншот
Комментарии пользователей
Скриншот
Как сообщал OBOZREVATEL:
В Киеве в четверг, 7 ноября, экстренно закрывали станции метро "Золотые Ворота", "Красный хутор" (обе – зеленая ветка) и "Академгородок" (красная ветка).
Перед тем, 1 ноября, также закрывали входы и выходы на станции метро "Театральная" и "Крещатик", вход на станцию "Арсенальная" (все – красная ветка метро), пересадочные узлы.
Аналогичная ситуация наблюдалась и 5 ноября, когда внезапно закрывали станции метро "Майдан Незалежности" (синяя ветка) и "Дворец спорта" (зеленая ветка), а также соответствующие пересадочные узлы.
Ни в одном из случаев информация о "минировании" не подтвердилась.
Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!
Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.